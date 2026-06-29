Kerim među svjetskom elitom: BBC uvrstio bh. bisera među pet najvećih otkrića Mundijala

Kerim Alajbegović nastavlja oduševljavati svjetsku fudbalsku javnost. Nakon sjajnih partija u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine dobio je veliko priznanje BBC-ja, koji ga je uvrstio među pet najvećih otkrića dosadašnjeg dijela turnira.

Ugledni britanski medij u konkurenciji 85 igrača mlađih od 21 godine izdvojio je Alajbegovića i uvrstio ga među najveće mlade zvijezde Mundijala. Društvo mu prave Ajub Buadi (Ayyoub Bouaddi) iz Maroka, Jan Diomande (Yan Diomande) iz Obale Slonovače, Johan Mancambi (Johan Manzambi) iz Švicarske i Nestori Irankunda (Nestory Irankunda) iz Australije, koje BBC ističe kao novu generaciju fudbalera spremnih da preuzmu svjetsku scenu.

BBC posebno ističe pogodak kojim je Alajbegović protiv Katara ispisao historiju. Sa 18 godina i 276 dana postao je najmlađi fudbaler još od 1966. godine koji je postigao pogodak izvan kaznenog prostora na Svjetskom prvenstvu, nadmašivši i rekord Kilijana Mbapea iz 2018. godine.

No, nije oduševio samo golom. U pobjedi nad Katarom bio je jedan od najdominantnijih igrača na terenu. Dobio je najviše duela (10), učestvovao u najvećem broju duela (17), imao najviše uspješnih driblinga (6), izborio najviše prekršaja (4) te kreirao dvije prilike, najviše u svojoj reprezentaciji.

Mladi fudbaler, koji je prošle sezone nastupao za Red Bull Salzburg, odigrao je sve tri utakmice grupne faze za Zmajeve, a u dvije je bio starter. Njegove igre bile su jedan od ključnih razloga što je Bosna i Hercegovina prvi put u historiji izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Priznanje BBC-ja još je jedna potvrda da je Alajbegović skrenuo pažnju najvećih svjetskih medija i stručnjaka, a Mundijal u SAD-u, Kanadi i Meksiku mogao bi biti turnir na kojem je nova zvijezda evropskog fudbala dobila svoju punu afirmaciju.