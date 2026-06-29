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SP 2026.

Zanimljiv podatak sa Mundijala: Trojica selektora porijeklom iz BiH u nokaut fazi

Sergej Barbarez (54), Zlatko Dalić (59) i Vladimir Petković (62) ostvarili su plasman u narednu rundu sa svojim selekcijama

Poznati trojac porijeklom iz BiH. Reprezentacija BiH

Dž. B.

29.6.2026

Svjetsko prvenstvo 2026. donijelo je zanimljiv statistički podatak - sva trojica selektora porijeklom iz Bosne i Hercegovine uspjela su svoje reprezentacije odvesti u nokaut fazu.

Sergej Barbarez (54), Zlatko Dalić (59) i Vladimir Petković (62) ostvarili su plasman u narednu rundu sa svojim selekcijama, potvrđujući kvalitet trenerske škole s ovih prostora.

Najviše pažnje u BiH izazvao je Barbarez, koji je Zmajeve odveo u šesnaestinu finala. U grupi sa Švicarskom, Kanadom i Katarom, BiH je osvojila četiri boda. Nakon remija s Kanadom, poraza od Švicarske i pobjede nad Katarom, bh. tim je kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija izborio plasman u nokaut fazu, gdje ga čeka SAD.

Hrvatska, koju vodi Zlatko Dalić, grupu je završila s dvije pobjede protiv Gane i Paname, uz poraz od Engleske, te je sa šest bodova prošla kao drugoplasirana i u osmini finala igra protiv Portugala.

Vladimir Petković je sa Alžirom također izborio prolaz, nakon poraza od Argentine, pobjede nad Jordanom i remija s Austrijom.

Ovaj podatak dodatno naglašava uspjeh trenera porijeklom iz BiH na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni.

# VLADIMIR PETKOVIĆ
# ZLATKO DALIĆ
# SERGEJ BARBAREZ
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