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TRENERSKI TRANSFER

Ivan Jurić preuzeo klub iz Serie A, pred njim novi veliki izazov

Hrvatski stručnjak od 1. jula sjeda na klupu Monce i vraća se u italijansku elitu nakon epizode u Atalanti

Ivan Jurić. Atalanta BC

M. R.

29.6.2026

Nakon sedmica nagađanja, stigla je i zvanična potvrda – Ivan Jurić novi je trener Monce (Monza). Italijanski prvoligaš saopćio je da će hrvatski stručnjak od 1. jula preuzeti vođenje prvog tima.

U klubu vjeruju da će iskusni 50-godišnji trener svojim prepoznatljivim stilom igre pomoći Monci da ostvari ambiciozne ciljeve u novoj sezoni Serie A.

Jurić iza sebe ima bogato iskustvo u italijanskom fudbalu. Tokom igračke karijere nosio je dresove Hajduka, Sevilje (Sevilla), Albasetea (Albacete), Krotonea (Crotone) i Đenove (Genoa), dok je kao trener vodio Mantovu (Mantova), Krotone (Crotone), Đenovu (Genoa), Veronu (Hellas Verona), Torino, Romu (Roma), Sautempton (Southampton) i Atalantu (Atalanta).

Posebno se izdvaja njegov rad u Krotoneu (Crotone), koji je prvi put u historiji uveo u Serie A, kao i uspješan mandat u Veroni, gdje je agresivnim i napadački orijentisanim stilom igre stekao veliko poštovanje navijača i stručne javnosti.

Posljednji angažman imao je u Atalanti, koju je vodio od juna do oktobra 2025. godine. Tokom boravka u Bergamu ekipu je predvodio i u utakmicama Lige prvaka.

Iz Monce su prilikom predstavljanja novog šefa stručnog štaba poručili da Jurić posjeduje veliko iskustvo, snažan karakter i jasno prepoznatljivu fudbalsku filozofiju, zbog čega vjeruju da je pravi čovjek za novo poglavlje u historiji kluba.

# SERIE A
# AC MONZA
# IVAN JURIĆ
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