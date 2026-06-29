Ivan Jurić preuzeo klub iz Serie A, pred njim novi veliki izazov

Nakon sedmica nagađanja, stigla je i zvanična potvrda – Ivan Jurić novi je trener Monce (Monza). Italijanski prvoligaš saopćio je da će hrvatski stručnjak od 1. jula preuzeti vođenje prvog tima.

U klubu vjeruju da će iskusni 50-godišnji trener svojim prepoznatljivim stilom igre pomoći Monci da ostvari ambiciozne ciljeve u novoj sezoni Serie A.

Jurić iza sebe ima bogato iskustvo u italijanskom fudbalu. Tokom igračke karijere nosio je dresove Hajduka, Sevilje (Sevilla), Albasetea (Albacete), Krotonea (Crotone) i Đenove (Genoa), dok je kao trener vodio Mantovu (Mantova), Krotone (Crotone), Đenovu (Genoa), Veronu (Hellas Verona), Torino, Romu (Roma), Sautempton (Southampton) i Atalantu (Atalanta).

Posebno se izdvaja njegov rad u Krotoneu (Crotone), koji je prvi put u historiji uveo u Serie A, kao i uspješan mandat u Veroni, gdje je agresivnim i napadački orijentisanim stilom igre stekao veliko poštovanje navijača i stručne javnosti.