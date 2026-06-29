Adnan Hadrović iz Vašingtona za “Avaz”: Rezultati će se zaboraviti, tabele promijeniti, ali ostaje činjenica da je jedna mala zemlja uspjela osvojiti srca miliona ljudi

Svakim satom raste uzbuđenje među brojnim navijačima BiH, nakon historijskog plasmana u sljedeću fazu takmičenja na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku. Zmajevi su Bosancima i Hercegovcima u domovini i dijaspori pružili rijetku priliku da osjete radost i ponos, ali svih aspekata uspjeha Barbareza, Džeke i ostalih bit ćemo svjesni tek kada se emocije slegnu i kada jedan od najznačajnijih sportskih događaja u svijetu bude završen.

- Da je neko prije nekoliko sedmica rekao da će Bosna i Hercegovina postati jedna od najomiljenijih reprezentacija Svjetskog prvenstva, malo ko bi mu povjerovao. Ne zato što ne vjerujemo u naše Zmajeve, već zato što smo navikli da se o Bosni i Hercegovini u svijetu govori kroz prizmu rata, političkih kriza i podjela. Danas je priča potpuno drugačija – kaže za “Avaz” Adnan Hadrović, viši savjetnik Instituta za razvojni utjecaj iz Vašingtona i bivši bh. diplomata.

Pojašnjava da na stadionima širom SAD-a i Kanade navijači u plavo-žutim dresovima privlače pažnju gdje god se pojave, a posebno raduje da simpatije prema Bosni i Hercegovini više ne pokazuju samo naši ljudi.

- Sve je više Amerikanaca, Kanađana i navijača drugih reprezentacija koji otvoreno govore da im je Bosna postala druga omiljena reprezentacija ovog prvenstva. Zašto? Zato što su upoznali jednu drugačiju Bosnu i Hercegovinu. Vidjeli su navijače koji pjevaju, slave i poštuju protivnika. Vidjeli su porodice koje su prešle hiljade kilometara da bi zajedno bodrile svoju reprezentaciju. Vidjeli su mlade ljude rođene u St. Louisu, Chicagu, Phoenixu, Torontu ili Malmöu kako s ponosom nose grb zemlje svojih roditelja i djedova. Vidjeli su emociju koja se ne može odglumiti. U zemlji poput Amerike, gdje se posebno cijene autentičnost, zajedništvo i iskrena priča, Bosna i Hercegovina ponudila je upravo ono što mnogima danas nedostaje. Priču o narodu koji je prošao kroz tragediju, ali nije izgubio sposobnost da voli, da se raduje i da vjeruje – ističe Hadrović.

Naša reprezentacija na Svjetsko prvenstvo nije donijela samo kvalitetan fudbal, već i karakter, skromnost i dostojanstvo.

- I upravo je to osvojilo ljude. Posebnu simboliku ima činjenica da značajan dio ove reprezentacije čine djeca bosanskohercegovačke dijaspore. To nisu igrači koji su Bosnu upoznali kroz svakodnevni život. Oni su je upoznali kroz priče svojih roditelja, kroz porodične fotografije, sevdalinku, Bajrame i Božiće, kroz ljetne raspuste provedene kod nana i baka, kroz uspomene koje su se prenosile s koljena na koljeno. Mogli su igrati za neke druge reprezentacije. Izabrali su Bosnu i Hercegovinu. Time su poslali snažnu poruku da se pripadnost ne određuje mjestom rođenja nego srcem i osjećajem pripadnosti. Ali možda je najveći dobitak ovog Svjetskog prvenstva nešto sasvim drugo. Bosna i Hercegovina je ponovo počela vjerovati sama u sebe. Na nekoliko sedmica nestale su svakodnevne političke rasprave. Ljudi su zajedno gledali utakmice na trgovima, u kafićima i porodičnim domovima. U tim trenucima nije bilo važno ko je odakle, nego za koga navija. Reprezentacija je pokazala ono što politika godinama nije uspjela – da zajedništvo nije utopija – kaže Hadrović.

Upravo Amerikanci su među prvima prepoznali tu energiju. Hadrović kaže da oni ne nose teret naše prošlosti i ne vide naše unutrašnje podjele, već vide mladu reprezentaciju koja igra srcem i navijače koji svoju zemlju predstavljaju dostojanstveno.

- Zato nije iznenađenje što se na stadionima sve češće mogu čuti aplauzi i za Bosnu i Hercegovinu, čak i kada ne igra protiv domaćina. Ponekad je potrebno da vas neko sa strane podsjeti koliko vrijedite. Možda je upravo to najveća poruka ovog prvenstva. Bosna i Hercegovina nije osvojila simpatije zato što je mala ili zato što je prošla težak put. Osvojila ih je zato što je svijetu pokazala svoje najljepše lice – lice mladosti, dostojanstva, zajedništva i nade. Rezultati će se zaboraviti. Tabele će se promijeniti. Doći će neka nova prvenstva i neke nove generacije. Ali ono što će ostati jeste činjenica da je jedna mala zemlja uspjela osvojiti srca miliona ljudi. A to je pobjeda koja se ne mjeri golovima – zaključuje Adnan Hadrović.