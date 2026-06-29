Zvijezda SAD-a poslala jasnu poruku Bajraktareviću: Zažalit će što nije ostao uz nas

Napetost pred duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva raste iz sata u sat, a dodatnu vatru podgrijao je američki reprezentativac Serginjo Dest (Sergiño Dest), koji je uoči utakmice poslao zanimljivu poruku svom klupskom saigraču Esmiru Bajraktareviću.

Dest i Bajraktarević dijele svlačionicu PSV-a, ali će u noći sa srijede na četvrtak biti na suprotnim stranama. Američki bek nije skrivao da poštuje kvalitet bh. reprezentativca, ali je uz osmijeh poručio da se nada kako će nakon utakmice požaliti zbog odluke da obuče dres Bosne i Hercegovine.

- On je odličan, tehnički veoma kvalitetan igrač. Imao je izbor između SAD-a i Bosne i Hercegovine, odlučio se za BiH, ali se nadam da će poslije utakmice zažaliti zbog toga - rekao je Dest.

Otkrio je i da prije velikog okršaja neće biti prijateljskih poruka.

- Nisam ga zvao niti mu pisao i vjerovatno to neću ni uraditi. Pričat ćemo kada sve završi. Sada smo potpuno fokusirani na utakmicu - dodao je američki reprezentativac.

Zanimljivo je da su obojica prolazili slične životne puteve kada je riječ o izboru reprezentacije. Dest je rođen u Nizozemskoj, ali je odlučio igrati za Sjedinjene Američke Države zahvaljujući očevom porijeklu, dok je Bajraktarević rođen u američkom Viskonsinu, prošao je mlađe selekcije SAD-a, ali je na kraju izabrao zemlju svojih roditelja.