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UOČI MEČA SAD - BIH

Zvijezda SAD-a poslala jasnu poruku Bajraktareviću: Zažalit će što nije ostao uz nas

Klupski saigrači na suprotnim stranama, nema prijateljstva do posljednjeg zvižduka

Esmir Bajraktarević. Screenshot

M. R.

29.6.2026

Napetost pred duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva raste iz sata u sat, a dodatnu vatru podgrijao je američki reprezentativac Serginjo Dest (Sergiño Dest), koji je uoči utakmice poslao zanimljivu poruku svom klupskom saigraču Esmiru Bajraktareviću.

Dest i Bajraktarević dijele svlačionicu PSV-a, ali će u noći sa srijede na četvrtak biti na suprotnim stranama. Američki bek nije skrivao da poštuje kvalitet bh. reprezentativca, ali je uz osmijeh poručio da se nada kako će nakon utakmice požaliti zbog odluke da obuče dres Bosne i Hercegovine.

- On je odličan, tehnički veoma kvalitetan igrač. Imao je izbor između SAD-a i Bosne i Hercegovine, odlučio se za BiH, ali se nadam da će poslije utakmice zažaliti zbog toga - rekao je Dest.

Otkrio je i da prije velikog okršaja neće biti prijateljskih poruka.

- Nisam ga zvao niti mu pisao i vjerovatno to neću ni uraditi. Pričat ćemo kada sve završi. Sada smo potpuno fokusirani na utakmicu - dodao je američki reprezentativac.

Zanimljivo je da su obojica prolazili slične životne puteve kada je riječ o izboru reprezentacije. Dest je rođen u Nizozemskoj, ali je odlučio igrati za Sjedinjene Američke Države zahvaljujući očevom porijeklu, dok je Bajraktarević rođen u američkom Viskonsinu, prošao je mlađe selekcije SAD-a, ali je na kraju izabrao zemlju svojih roditelja.

Amerikanci u duel ulaze puni samopouzdanja nakon osvojenog prvog mjesta u grupi. Dest smatra da je današnja selekcija mnogo zrelija nego ona koja je nastupila na Mundijalu 2022. godine.

- Mnogo smo napredovali. Stariji smo, iskusniji i imamo bolju hemiju nego prije četiri godine. Vjerujemo u sebe - poručio je.

S druge strane, napadač Folarin Balogun (Folarin Balogun), koji je već postigao dva gola na ovom prvenstvu, tvrdi da njegova ekipa ne osjeća pritisak.

- Ovo jeste velika utakmica, ali za mene je to samo još jedan izazov u kojem uživam - rekao je Balogun.

Duel Bosne i Hercegovine i SAD-a igra se u noći sa srijede na četvrtak u Santa Klari, a pobjednik će izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta. Atmosfera je već sada usijana, a prve "strelice" između rivala ispaljene su mnogo prije početnog zvižduka.

# ESMIR BAJRAKTAREVIĆ
# MUNDIJAL 2026
# SERGIÑO DEST
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