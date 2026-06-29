Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOKAUT FAZA

SAD žele što dalje ići na Mundijalu, a BiH je još jedan "evrospki neprijatelj"

Amerikanci ne znaju za pobjedu protiv reprezentacija iz Evrope od 2002. godine

Reprezentativci SAD. AP

A. J.

29.6.2026

Za Sjedinjene Države ništa neće biti važno ako ne nastave sa uspjesima u nokaut fazi nakon prvog mjesta u grupi i postizanju rekordnih osam golova.

Sjedinjene Države do sada nikad nisu prošle osminu finala Mundijala, a poraz od reprezentacije BiH značio bi potpuno razočarenje.

Napadač Folarin Balogun rekao je da grupna faza "neće mnogo značiti" osim ako SAD ne naprave proboj na Mundijalu.

- Nisam neko ko bi se osvrnuo i pomislio: 'Dobro smo se snašli.' To nije baš moj mentalitet Samo se radujem srijedi (četvrtak po srednjoevropskom vremenu) i radujem se izlasku i pobjedi - rekao je on.

U 96-godišnjoj historiji Svjetskog prvenstva, SAD su pobijedile u jednoj nokaut utakmici - Meksiko u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine.

Iako BiH smatraju slabijim protivnikom u odnosu na ranije ekipe u nokaut fazi, za selekciju SAD-a ona je još jedan "evropski neprijatelj".

Od 1990. godine, ukupni rekord SAD-a protiv evropskih protivnika na Svjetskim prvenstvima je jedna pobjeda, 13 neriješenih utakmica, i sedam poraza. 

Pobjeda protiv Portugala bila je šokantna 2002. godine. Od tog iznenađenja, SAD su odigrale 13 utakmica bez pobjede protiv evropskih reprezentacija.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.