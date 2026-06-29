SAD žele što dalje ići na Mundijalu, a BiH je još jedan "evrospki neprijatelj"

Za Sjedinjene Države ništa neće biti važno ako ne nastave sa uspjesima u nokaut fazi nakon prvog mjesta u grupi i postizanju rekordnih osam golova.

Sjedinjene Države do sada nikad nisu prošle osminu finala Mundijala, a poraz od reprezentacije BiH značio bi potpuno razočarenje.

Napadač Folarin Balogun rekao je da grupna faza "neće mnogo značiti" osim ako SAD ne naprave proboj na Mundijalu.

- Nisam neko ko bi se osvrnuo i pomislio: 'Dobro smo se snašli.' To nije baš moj mentalitet Samo se radujem srijedi (četvrtak po srednjoevropskom vremenu) i radujem se izlasku i pobjedi - rekao je on.

U 96-godišnjoj historiji Svjetskog prvenstva, SAD su pobijedile u jednoj nokaut utakmici - Meksiko u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine.

Iako BiH smatraju slabijim protivnikom u odnosu na ranije ekipe u nokaut fazi, za selekciju SAD-a ona je još jedan "evropski neprijatelj".

Od 1990. godine, ukupni rekord SAD-a protiv evropskih protivnika na Svjetskim prvenstvima je jedna pobjeda, 13 neriješenih utakmica, i sedam poraza.

Pobjeda protiv Portugala bila je šokantna 2002. godine. Od tog iznenađenja, SAD su odigrale 13 utakmica bez pobjede protiv evropskih reprezentacija.