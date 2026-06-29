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REPREZENTACIJA BIH

Odlične vijesti s treninga Zmajeva: Dedić i Tabaković spremni za Ameriku

Historijski susret između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u noći sa srijede na četvrtak

Trening Zmajeva. Avaz

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

29.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening uoči historijskog meča šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojem će odmjeriti snage s domaćinom turnira, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Najvažnija vijest s današnjeg treninga jeste da će Amar Dedić i Haris Tabaković biti spremni za utakmicu protiv SAD-a.

Podsjećamo, historijski susret između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u noći sa srijede na četvrtak (2. jula) s početkom u dva sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Sve aktuelnosti, zanimljivosti s lica mjesta iz Amerike, kao i tekstualni prijenos utakmice iz minuta u minut, moći ćete pratiti uživo na portalu "Avaza".

# ZMAJEVI
# AMAR DEDIĆ
# HARIS TABAKOVIĆ
# MUNDIJAL 2026
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