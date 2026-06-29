Odlične vijesti s treninga Zmajeva: Dedić i Tabaković spremni za Ameriku

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je još jedan trening uoči historijskog meča šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojem će odmjeriti snage s domaćinom turnira, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

Najvažnija vijest s današnjeg treninga jeste da će Amar Dedić i Haris Tabaković biti spremni za utakmicu protiv SAD-a.

Podsjećamo, historijski susret između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine igra se u noći sa srijede na četvrtak (2. jula) s početkom u dva sata poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu.

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