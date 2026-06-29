Gol-mašina koja zabija svakih 50 minuta - i sjedi na klupi

Njemačka reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. ima u svojim redovima neka od najvećih imena svjetskog fudbala, ali njihov najefikasniji strijelac nije ni približno toliko poznat kao najveće zvijezde turnira.

Dok širom Sjedinjenih Američkih Država mreže tresu igrači poput Lionel Messi, Erling Haaland i Kylian Mbappé, jedan Nijemac postiže golove češće od svih njih. Riječ je o Denizu Undavu, napadaču koji u prosjeku zabija pogodak svakih 50 minuta i 47 sekundi otkako je debitovao za nacionalni tim.

Golgeterski prosjek

Problem je što ga selektor rijetko koristi od prve minute.

Undav, jedno od najneobičnijih imena ovog Mundijala, nije bio starter ni na jednoj utakmici turnira. Ipak, pred duel šesnaestine finala između Njemačke i Paragvaja, upravo je on najbolji strijelac svoje reprezentacije. Njegova tri gola na ovom prvenstvu podigla su ukupni učinak na devet pogodaka u samo 12 nastupa za Njemačku, iako je većinu tih utakmica počeo na klupi.

Njegov golgeterski prosjek daleko je bolji od Haalandovog, kao i od učinka Harry Kane i Mbappéa. Ipak, njemački selektor Julian Nagelsmann ne žuri da ga uvrsti među startere.

– Uvijek se postavlja isto pitanje: hoće li konačno početi utakmicu od prve minute? Ali on svoju ulogu obavlja nevjerovatno dobro. Kao trener ponekad pomislite da ga treba ostaviti u tom ritmu jer stalno postiže golove – rekao je Nagelsmann.

Za igrača takvog učinka djeluje nezamislivo da sjedi na klupi. Međutim, Undav je cijelog života navikao da ga potcjenjuju.

Kada je imao 14 godina, otpustila ga je omladinska škola Werder Bremen jer su smatrali da je premalen za ozbiljan fudbal. Tri godine kasnije igrao je poluprofesionalno u četvrtoj njemačkoj ligi za svega 160 dolara sedmično. Da bi preživio, radio je osam sati dnevno upravljajući laserskom mašinom u fabrici.

– Ustajao sam oko četiri ujutro, odlazio u fabriku, nakon toga na trening i kući se vraćao oko osam navečer. A onda bih sve ponovio narednog dana – prisjećao se Undav.

Njegov najveći san tada nije bio reprezentacija ili Liga prvaka. Nadao se samo da će ostati na tom nivou fudbala desetak ili petnaest godina i da će jednog dana zarađivati oko 70.000 dolara godišnje.

– Ja sam običan čovjek, nisam dio generacije koja voli luksuz. Ne nosim skupu dizajnersku odjeću i ne vozim ogromne automobile. Znam šta znači naporno raditi za svaki zarađeni novac – rekao je.

Do 23. godine više nije bio mršavi dječak kojeg je Werder Bremen odbacio, ali ni dalje nije izgledao kao tipični vrhunski sportista. Skauti su u njemu vidjeli niskog i zdepastog napadača, čija je najupadljivija fizička karakteristika bila snažna građa i široki bokovi, što je mnoge podsjećalo na legendarnog njemačkog golgetera Gerd Müller.

– U omladinskoj školi neki treneri su me zvali Gerd Müller jer sam imao sličan stil igre i veliki stražnji dio tijela. Moja najveća snaga je igra leđima okrenutim golu i zadržavanje lopte. Ne morate biti div da biste igrali tu ulogu – rekao je Undav.

Njegov veliki proboj dogodio se kada ga je otkrio belgijski klub Union Saint-Gilloise. Klub je koristio napredne statističke analize koje su pokazale da Undav ima elitnu kombinaciju broja udaraca i efikasnosti realizacije.

Impresivan rezultat

Rezultat je bio impresivan – postigao je 41 gol u 69 utakmica u Belgiji, što mu je donijelo transfer u Brighton & Hove Albion. Kasnije se vratio u Njemačku i zaigrao za VfB Stuttgart, a sa 27 godina debitovao je za nacionalni tim.

Njegov neobični put do vrha možda je razlog zbog kojeg još nije standardni prvotimac. Većina velikih zvijezda svjetskog fudbala bila je označena kao budući šampioni još u tinejdžerskim godinama, dok je Undav tada putovao autobusom na posao u fabriku.

Ipak, na ovom Svjetskom prvenstvu pokazuje da nikada nije kasno za veliki uspjeh.

– Da nisam zadovoljan, ne bih bio ovdje. Prihvatam svoju ulogu – poručio je njemački napadač.