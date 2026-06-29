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OŠTRE KRITIKE

Legendarni napadač opleo po Ronaldu: "On šteti cijeloj ekipi!"

Ronaldo je tokom grupne faze proveo svaku minutu na terenu, no njegove su izvedbe varirale

Kristijano Ronaldo. Anadolija

M. Až.

29.6.2026

Uoči nadolazećeg susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, unutar portugalskog tabora ponovno se rasplamsala rasprava o statusu i doprinosu Kristijana Ronalda u taktičkim zamislima izbornika Roberta Martineza.

Ronaldo je tokom grupne faze proveo svaku minutu na terenu, no njegove su izvedbe varirale. Nakon blijedog izdanja u remiju s reprezentacijom DR Konga, uslijedio je bljesak s dva pogotka u uvjerljivoj trijumfu 5-0 pobjedi protiv Uzbekistana, da bi u neriješenom ishodu protiv Kolumbije ponovno pružio partiju ispod razine.

Zbog takvog kontinuiteta sve se glasnije preispituje donosi li njegova zagarantovana pozicija u prvoj postavi korist Portugalu ili zapravo sputava potencijal ekipe. Osvrćući se na ovu situaciju, svoje je viđenje ponudio legendarni urugvajski napadač Diego Forlan, nekadašnji Ronaldov suigrač iz dana provedenih u Manchester Unitedu i najbolji pojedinac Mundijala 2010. godine.

Ronaldo otežava ekipi

Forlan drži da trenutni način igre prve portugalske zvijezde stvara poteškoće ekipi, što je elaborirao s pozicije nekadašnjeg elitnog napadača. Izjavio je kako je problem u tome što je Krstijano pozicioniran u samom srcu napada kao klasična devetka koja pasivno iščekuje priliku jer više nema naviku povlačiti se dublje u teren kako bi učestvovao u izgradnji napada, zaključivši: “Ali time uvjetuje i šteti Portugalu.”

Bivši urugvajski reprezentativac pojasnio je u emisiji La Casa del Kun na ESPN-u kako Ronaldova statičnost uvelike olakšava odbrambene zadatke protivničkim stoperima. Kada se napadač ne miče iz uže zone, suparnička uže odbrana nema potrebe za pomicanjem, čime se sprječava otvaranje slobodnog prostora i portugalski napad postaje lako čitljiv.

Forlan je to slikovito opisao kao klasičnu situaciju u kojoj igrač razmišlja o ostanku blizu vrha napada radi lakšeg postizanja pogotka, dodavši: “Ali ne shvaćaš da time štetiš ekipi jer dva stopera ostaju tamo, ti se ne krećeš, oni stoje, jedan te čuva, drugi pokriva prostor. Nema nikoga ko može ući u taj prostor jer ga zatvaraš.”

Iako niko ne osporava da je Ronaldo i dalje iznimno opasan unutar šesnaesterca, Forlan naglašava da Portugal zbog takvog pristupa ne uspijeva u potpunosti aktivirati i iskoristiti golemu kreativnost i kvalitetu svojih ostalih napadačkih opcija.

Potrebno je promijeniti neke stvari

Smatra da bi minimalna korekcija u kretanju donijela golemu korist cijelom kolektivu, objasnivši da bi se, ako bi se Kristijano malo izvukao prema bočnim pozicijama, otvorio prostor za utrčavanje drugih igrača iz drugog plana koji bi se tako aktivnije uključili. U suprotnom, igra Portugala ostaje zagušena i kako tvrdi: “Sve na kraju ide u jednu stranu, zapravo u lijevak.”

Urugvajac pritom ne želi označiti Ronalda kao izravnog krivca ili problem u svlačionici, već sugerira da mu stručni štab mora jasno ukazati na potrebu za većom dinamikom na terenu kako bi stvorio prostor za suigrače, zaključivši svoj osvrt riječima: “Ne bih rekao da je to problem. Radi se o tome da mu treba dati do znanja. Reći mu: ‘Pomakni se, izađi od tamo kako bi mogao nešto napraviti’.”

# DIEGO FORLAN
# CRISTIANO RONALDO
# MUNDIJAL 2026
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