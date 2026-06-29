Legendarni napadač opleo po Ronaldu: "On šteti cijeloj ekipi!"

Uoči nadolazećeg susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske, unutar portugalskog tabora ponovno se rasplamsala rasprava o statusu i doprinosu Kristijana Ronalda u taktičkim zamislima izbornika Roberta Martineza.

Ronaldo je tokom grupne faze proveo svaku minutu na terenu, no njegove su izvedbe varirale. Nakon blijedog izdanja u remiju s reprezentacijom DR Konga, uslijedio je bljesak s dva pogotka u uvjerljivoj trijumfu 5-0 pobjedi protiv Uzbekistana, da bi u neriješenom ishodu protiv Kolumbije ponovno pružio partiju ispod razine.

Zbog takvog kontinuiteta sve se glasnije preispituje donosi li njegova zagarantovana pozicija u prvoj postavi korist Portugalu ili zapravo sputava potencijal ekipe. Osvrćući se na ovu situaciju, svoje je viđenje ponudio legendarni urugvajski napadač Diego Forlan, nekadašnji Ronaldov suigrač iz dana provedenih u Manchester Unitedu i najbolji pojedinac Mundijala 2010. godine.

Ronaldo otežava ekipi

Forlan drži da trenutni način igre prve portugalske zvijezde stvara poteškoće ekipi, što je elaborirao s pozicije nekadašnjeg elitnog napadača. Izjavio je kako je problem u tome što je Krstijano pozicioniran u samom srcu napada kao klasična devetka koja pasivno iščekuje priliku jer više nema naviku povlačiti se dublje u teren kako bi učestvovao u izgradnji napada, zaključivši: “Ali time uvjetuje i šteti Portugalu.”

Bivši urugvajski reprezentativac pojasnio je u emisiji La Casa del Kun na ESPN-u kako Ronaldova statičnost uvelike olakšava odbrambene zadatke protivničkim stoperima. Kada se napadač ne miče iz uže zone, suparnička uže odbrana nema potrebe za pomicanjem, čime se sprječava otvaranje slobodnog prostora i portugalski napad postaje lako čitljiv.