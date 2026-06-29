Zmaj se vraća na teren: Barišić otkrio kada će biti potpuno spreman

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Adrian Leon Barišić polako se vraća na teren nakon teške povrede zbog koje je propustio Svjetsko prvenstvo.

Fudbaler portugalske Brage ranije je obnovio povredu aduktora, nakon čega je morao na operaciju i dužu pauzu. Bio je to veliki udarac i za njega i za selektora Sergeja Barbareza, jer je Barišić bio jedan od fudbalera na koje se ozbiljno računalo pred Mundijal.

Ipak, sada stižu mnogo bolje vijesti. Barišić je za “Avaz” potvrdio da oporavak ide u pravom smjeru i da se sve više uključuje u rad s ekipom.

Kako nam je rekao, polako se uključuje u trening s ekipom, ali i da će mu trebati još sedam do deset dana da bude potpuno spreman za predstojeću sezonu.

Podsjetimo, Barišić je krajem aprila morao odustati od sna o nastupu na Svjetskom prvenstvu, nakon što je obnovio povredu aduktora. Tada je u razgovoru za "Avaz" objasnio da mu se problem pojavio praktično pred povratak u ekipu, kada je na treningu osjetio da nešto nije uredu.

Sada je najvažnije da je najteži period iza njega. Barišić ne želi žuriti, ali poruka koju je poslao jasno govori da je povratak na teren sve bliži i da će uskoro ponovo biti potpuno spreman za klupske obaveze, a potom i za nove izazove u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.