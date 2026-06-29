Kazemiro nakon pobjede Brazila: Ekipa je vjerovala da će doći vrijeme

Nakon što je Brazil u sudijskoj nadoknadi srušio Japan i prošao osminu finala Mundijala, Kazemiro je rekao da je ekipa vjerovala da će doći vrijeme, a da su samopouzdanje i pritisak ključni bili za utakmicu.

- Osjećam mnogo emocija upravo sada. Kada postignete gol, tražite od Boga da vas obasja u tom trenutku. To je zaista mnogo emocija u isto vrijeme. Morate zaista cijeniti cijeli tim. Martinelli sa pobjedničkim golom. To je put do osvajanja Svjetskog prvenstva, morate cijeniti tim - rekao je Kazemiro.

Kazemiro je postigao izjednačujući gol u 56. minuti utakmice, a pobjedu Brazilu je donio Martineli golom u 95. minuti.