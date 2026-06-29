Drama u nokaut fazi: Paragvaj na penale izbacio Njemačku

Paragvaj je na penale pobijedio Njemačku i otvorio sebi daljnji put na Svjetskom prvenstvu.

Utakmica je završila 1:1 nakon čega se pristupilo izvođenju penala. Paragvajci su bili sigurniji i preko penala (4:3) ušli u osminu finala Mundijala.

Prvo poluvrijeme su obilježili napadi reprezentacije Njemačke, dok odbrana Paragvaja nije im dozvolila da ozbiljnije zaprijete.

Pragvaj, koji se orijentisao na kontranapade, poveo je u 42. minuti utakmice preko Ensisa. Našao se sam u kaznenom prostoru nakon ubačaja sa desne strane i šutem glavom savladao Nojera. Iako su imali posjed od gotovo 80 posto, Nijemci su uputili jedan šut u okvir gola.

Nijemci su pod pritiskom otvorili drugo poluvrijeme, tražeći gol odmah na početku. Nastavili su kružiti oko kaznenog prostora Paragvaja, a do porvnanja su došli u 54. minuti golom Haverca. Skrenuo je loptu glavom u mrežu nakon ubačaja Virca.

Nastavili su Nijemci sa ofanzivnom igrom, ali nisu mogli do gola, pa je utakmica otišla u produžetke.

Njemačka je nastavila sa napadima. U 104. minuti su postigli pogodak, ali je sudija nakon intervencije VAR-a poništio gol zbog prekršaja Antona nad golmanom Paragvaja. Do kraja drugog produžetka rezultat se nije mijenjao.

Paragvajci sada čekaju pobjednika iz meča Francuska - Švedska.