Drama u nokaut fazi: Paragvaj na penale izbacio Njemačku

Paragvaj je na penale pobijedio Njemačku i otvorio sebi daljnji put na Svjetskom prvenstvu.
Utakmica je završila 1:1 nakon čega se pristupilo izvođenju penala. Paragvajci su bili sigurniji i preko penala (4:3) ušli u osminu finala Mundijala.
Prvo poluvrijeme su obilježili napadi reprezentacije Njemačke, dok odbrana Paragvaja nije im dozvolila da ozbiljnije zaprijete.
Pragvaj, koji se orijentisao na kontranapade, poveo je u 42. minuti utakmice preko Ensisa. Našao se sam u kaznenom prostoru nakon ubačaja sa desne strane i šutem glavom savladao Nojera. Iako su imali posjed od gotovo 80 posto, Nijemci su uputili jedan šut u okvir gola.
Nijemci su pod pritiskom otvorili drugo poluvrijeme, tražeći gol odmah na početku. Nastavili su kružiti oko kaznenog prostora Paragvaja, a do porvnanja su došli u 54. minuti golom Haverca. Skrenuo je loptu glavom u mrežu nakon ubačaja Virca.
Nastavili su Nijemci sa ofanzivnom igrom, ali nisu mogli do gola, pa je utakmica otišla u produžetke.
Njemačka je nastavila sa napadima. U 104. minuti su postigli pogodak, ali je sudija nakon intervencije VAR-a poništio gol zbog prekršaja Antona nad golmanom Paragvaja. Do kraja drugog produžetka rezultat se nije mijenjao.
Paragvajci sada čekaju pobjednika iz meča Francuska - Švedska.
Kraj
- Kanale je pogodio i odveo Paragvaj u osminu finala, a Nijemce poslao kući.
- Tah je promašio
- Nojer brani penal i ostavlja Njemačku u životu
- Amiri sigurno pogađa
- Salabrija promašo penal
- Gil brani Voltermadeu penal
- Galarza pogađa u trećoj seriji
- Musijala siguran za bijele tačke
- Gomez matiraNojera
- Kimik pogađa sa bijele tačke
- Maurisijo siguran za bijele tačke
- Prvi je šutirao Haverc, ali brani mu Gil.
120' - Kraj utakmice.
118' - Anton je bio u dobroj prilici, ali je glavom šutirao direktno u golmana Paragvaja.
114' - Paragvaj se bori i ne dozvoljavaju Nijemcima da im ugroze gol.
108' - Pragvajci su opasniji u ovim minutama igre.
105' - Igra se posljednjih 15 minuta meča.
Kraj prvog produžetka.
105' - Gil je spasio gol. Uspio je prije Hoverca rukom izbiti loptu.
104' - Nakon VAR-a, sudije je poništio gol Njemačkoj zbog prekršaja Antona nad golmanom Paragvaja.
102' - GOOOOL! Tah je doveo Njemačku u vodstvo.
91' - Nijemci su nastavili sa napadima.
Sudija je svirao kraj drugog poluvremena. Igrat će se produžeci.
90' - Tah je šutirao glavom pravo u golmana.
90' - Igrat će se još pet minuta.
85' - Virc je dobro ubacio iz kornera, ali sudija je svirao ofsajd poziciju nakon gužve u petercu.
78' - Odbranio je Gil šut Hoverca glavom.
76' - Igrač Paragvaja je izašao sam pred Nojera, ali se spetljao.. Sudija je poslije svakako svirao ofsajd.
73' - Ulazimo u drugi dio drugog poluvremena.
70' - Igrači su otišli na osvježenje.
68' - Igra se sada na polovini Njemačke.
65' - Sane pogađa živi zid iz slobodnog udarca.
60' - Nijemci žele preokrenuti rezultat i nastavljaju sa napadima.
54' - GOOOOOL! Nijemci dolaze do poravnanja. Haverc je pogodio glavom nakon ubačaja Virca.
49' - Ensiso je najveća prijetnja po gol Nijemaca. Nojer je odbranio njegov šut.
48' - Njemačka nastavlja kružiti oko kaznenog prostora Paragvaja.
47' - Prve minute drugog poluvremena pripadaju Paragvaju.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme.
Sudija je svirao kraj prvog poluvremena.
45+2' - Nmeča je dobro šutirao sa desne strane, ali je neko od igrača Paragvaja blokirao.
42' - GOOOOOOL! Paragvaj je poveo protiv Njemačke, strijelac je bio Ensiso. Našao se sam u kaznenom prostoru nakon ubačaja sa desne strane i šutem glavom savladao Nojera.
39' - Paragvaj se malo oslobodio pritiska.
35' - Nijemci za sada bez šuta u okvir gola.
32' - Nervozno djeluje njemački selektor Nagelsman.
29' - Sane je bio u izglednoj prilici, ali je sudija svirao ofsajd poziciju.
26' - Nastavljena je utakmica. Nema izglednih prilika u dosadašnjem dijelu meča.
22' - U toku je pauza za osvježenje.
18' - Nemaju Nijemci rješenje za odbranu Paragvaju u ovim trenucima.
9' - Nijemci imaju posjed, kombinuju na polovini protivnika.
7' - Opasno je bilo pred golom Njemačke, ali Kanale je odlično reagovao.
4' - Nastavila se utakmica.
2' - Trenutno se igraču Paragvaja ukazuje pomoć.
1' - Počela je utakmica.
Stigli su sastavi:
Njemačka: Neuer, Brown, Tah, Rudiger, Kimmich, Pavlović, Nmecha, Wirtz, Havertz, Sane, Undav
Paragvaj: Gill, Alonso, Canale, Gomez, Caceres, Bobadilla, Cubas, Galarza, Almiron, Enciso, Avalos