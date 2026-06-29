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Drama u nokaut fazi: Paragvaj na penale izbacio Njemačku

Utakmica se igrala na Džilet stadionu u Bostonu

Reprezentacija Njemačke - Avaz
Njemačka - Paragvaj - Avaz
Njemačka - Paragvaj - Avaz
Njemačka - Paragvaj - Avaz
Njemačka - Paragvaj - Avaz
+7
A. J.

29.6.2026

Paragvaj je na penale pobijedio Njemačku i otvorio sebi daljnji put na Svjetskom prvenstvu. 

Utakmica je završila 1:1 nakon čega se pristupilo izvođenju penala. Paragvajci su bili sigurniji i preko penala (4:3) ušli u osminu finala Mundijala.

Prvo poluvrijeme su obilježili napadi reprezentacije Njemačke, dok odbrana Paragvaja nije im dozvolila da ozbiljnije zaprijete.

Pragvaj, koji se orijentisao na kontranapade, poveo je u 42. minuti utakmice preko Ensisa. Našao se sam u kaznenom prostoru nakon ubačaja sa desne strane i šutem glavom savladao Nojera. Iako su imali posjed od gotovo 80 posto, Nijemci su uputili jedan šut u okvir gola.

Nijemci su pod pritiskom otvorili drugo poluvrijeme, tražeći gol odmah na početku. Nastavili su kružiti oko kaznenog prostora Paragvaja, a do porvnanja su došli u 54. minuti golom Haverca. Skrenuo je loptu glavom u mrežu nakon ubačaja Virca.

Nastavili su Nijemci sa ofanzivnom igrom, ali nisu mogli do gola, pa je utakmica otišla u produžetke.

Njemačka je nastavila sa napadima. U 104. minuti su postigli pogodak, ali je sudija nakon intervencije VAR-a poništio gol zbog prekršaja Antona nad golmanom Paragvaja. Do kraja drugog produžetka rezultat se nije mijenjao.

Paragvajci sada čekaju pobjednika iz meča Francuska - Švedska.

Kraj

- Kanale je pogodio i odveo Paragvaj u osminu finala, a Nijemce poslao kući.

- Tah je promašio

- Nojer brani penal i ostavlja Njemačku u životu

- Amiri sigurno pogađa

- Salabrija promašo penal

- Gil brani Voltermadeu penal

- Galarza pogađa u trećoj seriji

- Musijala siguran za bijele tačke

- Gomez matiraNojera

- Kimik pogađa sa bijele tačke

- Maurisijo siguran za bijele tačke

- Prvi je šutirao Haverc, ali brani mu Gil.

120' - Kraj utakmice.

118' - Anton je bio u dobroj prilici, ali je glavom šutirao direktno u golmana Paragvaja.

114' - Paragvaj se bori i ne dozvoljavaju Nijemcima da im ugroze gol.

108' - Pragvajci su opasniji u ovim minutama igre.

105' - Igra se posljednjih 15 minuta meča.

Kraj prvog produžetka.

105' - Gil je spasio gol. Uspio je prije Hoverca rukom izbiti loptu. 

104' - Nakon VAR-a, sudije je poništio gol Njemačkoj zbog prekršaja Antona nad golmanom Paragvaja.

102' - GOOOOL! Tah je doveo Njemačku u vodstvo. 

91'  - Nijemci su nastavili sa napadima.

Sudija je svirao kraj drugog poluvremena. Igrat će se produžeci.

90' - Tah je šutirao glavom pravo u golmana.

90' - Igrat će se još pet minuta.

85' - Virc je dobro ubacio iz kornera, ali sudija je svirao ofsajd poziciju nakon gužve u petercu.

78' - Odbranio je Gil šut Hoverca glavom.

76' - Igrač Paragvaja je izašao sam pred Nojera, ali se spetljao.. Sudija je poslije svakako svirao ofsajd.

73' - Ulazimo u drugi dio drugog poluvremena.

70' - Igrači su otišli na osvježenje.

68' - Igra se sada na polovini Njemačke. 

65' - Sane pogađa živi zid iz slobodnog udarca.

60' - Nijemci žele preokrenuti rezultat i nastavljaju sa napadima.

 54' - GOOOOOL! Nijemci dolaze do poravnanja. Haverc je pogodio glavom nakon ubačaja Virca.

49' - Ensiso je najveća prijetnja po gol Nijemaca. Nojer je odbranio njegov šut.

48' - Njemačka nastavlja kružiti oko kaznenog prostora Paragvaja.

47' - Prve minute drugog poluvremena pripadaju Paragvaju.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Sudija je svirao kraj prvog poluvremena.

45+2' - Nmeča je dobro šutirao sa desne strane, ali je neko od igrača Paragvaja blokirao.

42' - GOOOOOOL! Paragvaj je poveo protiv Njemačke, strijelac je bio Ensiso. Našao se sam u kaznenom prostoru nakon ubačaja sa desne strane i šutem glavom savladao Nojera.

39' - Paragvaj se malo oslobodio pritiska.

35' - Nijemci za sada bez šuta u okvir gola.

32' - Nervozno djeluje njemački selektor Nagelsman.

29' - Sane je bio u izglednoj prilici, ali je sudija svirao ofsajd poziciju.

26' - Nastavljena je utakmica. Nema izglednih prilika u dosadašnjem dijelu meča.

22' - U toku je pauza za osvježenje.

18' - Nemaju Nijemci rješenje za odbranu Paragvaju u ovim trenucima.

9' - Nijemci imaju posjed, kombinuju na polovini protivnika.

7' - Opasno je bilo pred golom Njemačke, ali Kanale je odlično reagovao. 

4' - Nastavila se utakmica.

2' - Trenutno se igraču Paragvaja ukazuje pomoć.

1' - Počela je utakmica.

Stigli su sastavi:

Njemačka: Neuer, Brown, Tah, Rudiger, Kimmich, Pavlović, Nmecha, Wirtz, Havertz, Sane, Undav

Paragvaj: Gill, Alonso, Canale, Gomez, Caceres, Bobadilla, Cubas, Galarza, Almiron, Enciso, Avalos

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA PARAGVAJA
# MUNDIJAL 2026
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