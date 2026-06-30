Spektakl Portugala i Hrvatske u Torontu sudit će dobro poznato lice

Norveški sudija Espen Eskas (Espen Eskås) dijelit će pravdu na jednom od najiščekivanijih susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojem će snage odmjeriti Hrvatska i Portugal.

Utakmica će biti odigrana u noći s četvrtka na petak u jedan sat iza ponoći u Torontu, a pobjednik će izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Tridesetosmogodišnji Eskas jedan je od mlađih arbitara na ovom Mundijalu. Do sada je vodio samo jedan susret na prvenstvu, remi Urugvaja i Zelenortskih Ostrva 2:2, nakon kojeg nije bilo značajnijih primjedbi na njegovo suđenje.

Hrvatski reprezentativci imaju pozitivna iskustva s norveškim arbitrom. Dosad im je sudio samo jednom, u prvom četvrtfinalnom duelu Lige nacija protiv Francuske na Poljudu u martu prošle godine. Tada su Vatreni slavili rezultatom 2:0.