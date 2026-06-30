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FIFA ODLUČILA

Spektakl Portugala i Hrvatske u Torontu sudit će dobro poznato lice

Povjerenje ukazano Espenu Eskasu iz Norveške

Espen Eskas. Platforma X

M. R.

30.6.2026

Norveški sudija Espen Eskas (Espen Eskås) dijelit će pravdu na jednom od najiščekivanijih susreta šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, u kojem će snage odmjeriti Hrvatska i Portugal.

Utakmica će biti odigrana u noći s četvrtka na petak u jedan sat iza ponoći u Torontu, a pobjednik će izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Tridesetosmogodišnji Eskas jedan je od mlađih arbitara na ovom Mundijalu. Do sada je vodio samo jedan susret na prvenstvu, remi Urugvaja i Zelenortskih Ostrva 2:2, nakon kojeg nije bilo značajnijih primjedbi na njegovo suđenje.

Hrvatski reprezentativci imaju pozitivna iskustva s norveškim arbitrom. Dosad im je sudio samo jednom, u prvom četvrtfinalnom duelu Lige nacija protiv Francuske na Poljudu u martu prošle godine. Tada su Vatreni slavili rezultatom 2:0.

Pred iskusnim norveškim sudijom sada je znatno zahtjevniji zadatak. Duel Hrvatske i Portugala smatra se jednim od derbija šesnaestine finala, a očekuje se velika borba u kojoj bi detalji i sudijske odluke lako mogli imati presudnu ulogu.

Posebnu draž utakmici daje i mogući posljednji reprezentativni okršaj Luke Modrića i Kristijana Ronalda (Cristiano Ronaldo), dvojice nekadašnjih saigrača iz Real Madrida, koji će još jednom predvoditi svoje selekcije u borbi za mjesto u osmini finala.

# NOGOMETNA REPREZENTACIJA HRVATSKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA PORTUGALA
# MUNDIJAL 2026
# ESPEN ESKÅS
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