Amerikanci puni samopouzdanja pred BiH: "Pritisak smo osjećali samo na startu"

Američka reprezentacija u sjajnom raspoloženju i bez dodatnog pritiska dočekuje utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, koja se igra u srijedu navečer u Santa Klari.

Iako domaća javnost od njih očekuje veliki rezultat, američki fudbaleri poručuju da ih pritisak ne sputava, već da im daje dodatnu motivaciju.

Iskusni kapiten reprezentacije SAD-a, Tim Rim, ističe da ekipa ulazi rasterećeno u završnicu turnira, uprkos činjenici da igraju na domaćem terenu i pred velikim očekivanjima.

- Bilo bi čudno ako bih rekao da u ovom trenutku uopšte ne osjećam pritisak. Mislim da smo najveći pritisak sami sebi stvorili u prvoj utakmici protiv Paragvaja - rekao je Rim, podsjećajući na uvjerljivu pobjedu od 4:1 na otvaranju takmičenja 12. juna.

- Najvažnije je da ponovimo igre iz grupne faze, pa ćemo vidjeti dokle to može da nas odvede - dodao je.

Amerikance s klupe predvodi argentinski stručnjak Maurisio Početino, koji je ekipi donio taktičku disciplinu i dodatno samopouzdanje.

Glavna ofanzivna uzdanica

Glavna ofanzivna uzdanica je napadač Folarin Balogun, koji je bio jedan od ključnih igrača u pobjedama nad Paragvajem i Australijom, čime je SAD praktično već osigurao plasman u nokaut fazu.

- Sve zavisi od nas i onoga što smo spremni da uradimo da bismo prošli dalje. U ovakvim utakmicama veliki igrači preuzimaju odgovornost i prave razliku - poručio je Balogun.

SAD u duel protiv Bosne i Hercegovine ulazi kao favorit, što dodatno dobija na značaju ako se uzme u obzir da su u modernoj historiji Mundijala ostvarili samo jednu pobjedu u nokaut fazi, i to 2002. godine protiv Meksika.

Anegdote iz kampa

Balogun je ujedno i tema brojnih anegdota u američkom kampu. Rođen u Njujorku, a odrastao u Londonu, često se prvi put susreće s američkim svakodnevnim navikama.

Njegovi saigrači iz odbrane, Mark MekKenzi i Kris Ričards, otkrili su zanimljive situacije iz svlačionice.

- Često kaže da je Amerika kao neka simulacija. Vozimo se i on vidi nešto na ulici pa pita: ‘Šta je ovo? Zašto je ovaj čovjek tako obučen?’ ili ‘Šta je to Bojangles?’. Sve mu je novo - ispričao je MekKenzi.

Ričards dodaje da se Balogun još privikava na novu sredinu.

- Mislim da i dalje ima osjećaj da Amerikanci nisu stvarni. Neke stvari su mu potpuno strane, ali mu je zanimljivo što može da vidi različite dijelove Amerike - rekao je on.

Na treningu u ponedjeljak selektor Poćetino imao je manjih problema s povredama u timu.

Kristijan Roldan i Ostin Trasti trenirali su po smanjenom intenzitetu, dok je MekKenzi propustio trening zbog nelagode u stopalu i bio na terapijama.

Ipak, američki mediji navode da nijedan od njih nije planiran za ključne uloge u nokaut fazi, pa SAD u duel sa Bosnom i Hercegovinom ulazi u gotovo kompletnom sastavu i maksimalno spreman.