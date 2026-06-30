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NOKAUT FAZA SP

S Nijemcima kofere pakuju i Nizozemci: Maroko se spasio u nadoknadi, pa prošao na penale

Afrička selekcija preživjela je dramu protiv favorizovane Nizozemske i nakon penal-serije izborila plasman u osminu finala

Marokanci slave, Nizozemci u šoku. AP

E. G.

30.6.2026

Maroko je izborio plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon velike drame protiv Nizozemske. U utakmici šesnaestine finala odigranoj u Monterreju rezultat je nakon 120 minuta bio 1:1, a Marokanci su u penal-seriji bili smireniji i slavili sa 3:2.

Nizozemska je dugo izgledala kao ekipa koja ima rezultat pod kontrolom. Kodi Gakpo (Cody Gakpo) je u 72. minuti pogodio za vodstvo evropske selekcije, koja je do tada djelovala čvrsto, organizovano i spremno da sačuva prednost do kraja.

Ipak, Maroko je još jednom pokazao karakter koji ga je krasio i na prethodnom Mundijalu. Kada se činilo da Nizozemska ide dalje, Isa Diop (Issa Diop) je u sudijskoj nadoknadi postigao gol za 1:1 i odveo utakmicu u produžetke.

U dodatnih 30 minuta nije bilo promjene rezultata, pa je odluka pala s bijele tačke. Maroko je u penal-seriji pokazao više mirnoće, koncentracije i hrabrosti, dok je Nizozemska još jednom doživjela težak udarac u nokaut fazi velikog takmičenja.

Ova pobjeda za Maroko ima ogromnu težinu, jer je ostvarena protiv selekcije koja je grupnu fazu završila kao prvoplasirana i bez poraza. Marokanci su, s druge strane, pokazali da njihov uspjeh iz Katara (4. mjesto) nije bio slučajnost i da i na ovom Svjetskom prvenstvu mogu igrati protiv najvećih.

Maroko će u osmini finala igrati protiv Kanade, koja je ranije izbacila Južnu Afriku i prvi put u historiji prošla u ovu fazu Mundijala. Taj duel igra se 4. jula u Hjustonu, a pobjednik će izboriti plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NIZOZEMSKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA MAROKA
# MUNDIJAL 2026
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