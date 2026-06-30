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STRES NA KVADRAT

Drama veća od penala! Nestao signal baš prije odlučujućeg udarca, a onda je uslijedila eksplozija oduševljenja

Navijači Paragvaja prolazili kroz pravu agoniju dok su u kafiću pratili penal-seriju protiv Njemačke – internet ih izdao u najgorem mogućem trenutku

Orlando Hil, golman Paragvaja. AP

M. R.

30.6.2026

Paragvaj je napravio jednu od najvećih senzacija šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, eliminisavši Njemačku nakon izvođenja penala, ali za grupu navijača u jednom kafiću drama nije bila samo na terenu.

Na društvenim mrežama munjevito se proširio snimak koji mnogi već nazivaju **videom godine**. Dok su deseci navijača u prepunom lokalu napeto pratili penal-seriju, internet konekcija odlučila je "odigrati svoju utakmicu".

I to baš u najgorem mogućem trenutku.

U sekundi kada je paragvajski reprezentativac krenuo prema lopti kako bi izveo odlučujući penal, slika je nestala. Muk, nevjerica i uzdasi ispunili su kafić, a mnogi su se hvatali za glavu jer nisu mogli vjerovati da ih je signal izdao upravo kada se odlučivala sudbina njihove reprezentacije.

Srećom po njih, agonija nije dugo trajala.

Veza je ponovo uspostavljena svega nekoliko trenutaka kasnije, taman na vrijeme da ekrani pokažu igrače Paragvaja kako slave historijski plasman među 16 najboljih nakon što su boljim izvođenjem penala izbacili favorizovanu Njemačku.

Uslijedila je eksplozija oduševljenja u kafiću, a snimak paničnih reakcija i potom euforičnog slavlja postao je pravi hit na društvenim mrežama.

Ponekad ni penal-serija nije najveća drama utakmice – dovoljno je da internet zakaže u pogrešnom trenutku.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA PARAGVAJA
# MUNDIJAL 2026
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