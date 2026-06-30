Drama veća od penala! Nestao signal baš prije odlučujućeg udarca, a onda je uslijedila eksplozija oduševljenja

Paragvaj je napravio jednu od najvećih senzacija šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, eliminisavši Njemačku nakon izvođenja penala, ali za grupu navijača u jednom kafiću drama nije bila samo na terenu.

Na društvenim mrežama munjevito se proširio snimak koji mnogi već nazivaju **videom godine**. Dok su deseci navijača u prepunom lokalu napeto pratili penal-seriju, internet konekcija odlučila je "odigrati svoju utakmicu".

I to baš u najgorem mogućem trenutku.

U sekundi kada je paragvajski reprezentativac krenuo prema lopti kako bi izveo odlučujući penal, slika je nestala. Muk, nevjerica i uzdasi ispunili su kafić, a mnogi su se hvatali za glavu jer nisu mogli vjerovati da ih je signal izdao upravo kada se odlučivala sudbina njihove reprezentacije.