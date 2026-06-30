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Zmajevi stigli u Kaliforniju: Barbarez večeras izvodi ekipu na posljednji trening pred duel sa SAD

Bh. reprezentativci doputovali su u San Jose u dobrom raspoloženju, a stručni štab očekuje povratak Tarika Muharemovića i Amara Dedića za ključni meč

Reprezentacija BiH doputovala u Kaliforniju. San José Mineta International Airport (SJC)

M. R.

30.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje će u noći sa srijede na četvrtak odigrati utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Bh. ekspedicija sletjela je na aerodrom u San Hozeu (San Joseu), nedaleko od San Franciska, koji će biti domaćin  najvažnije utakmice u historiji našeg fudbala. 

Atmosfera u taboru Zmajeva je odlična, a optimizma ne nedostaje nakon uspješnog nastupa u grupnoj fazi. Izabranici Sergeja Barbareza vjeruju da mogu napraviti još jedan veliki iskorak i izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Dobre vijesti za stručni štab stižu i iz medicinskog biltena. Nakon odrađene suspenzije u konkurenciju za sastav vraća se Tarik Muharemović, dok se očekuje da će Amar Dedić biti spreman za nastup nakon što je propustio prethodni susret zbog problema s kvadricepsom.

Barbarez će večeras održati službenu konferenciju za medije, nakon čega će Zmajevi odraditi i posljednji trening pred veliki okršaj s domaćinom prvenstva.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u noći sa srijede na četvrtak s početkom u 2:00 sata po srednjoevropskom vremenu. 

# KALIFORNIJA
# REPREZENTACIJA BIH
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA SAD
# MUNDIJAL 2026
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