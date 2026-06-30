Zmajevi stigli u Kaliforniju: Barbarez večeras izvodi ekipu na posljednji trening pred duel sa SAD

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje će u noći sa srijede na četvrtak odigrati utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Bh. ekspedicija sletjela je na aerodrom u San Hozeu (San Joseu), nedaleko od San Franciska, koji će biti domaćin najvažnije utakmice u historiji našeg fudbala.

Atmosfera u taboru Zmajeva je odlična, a optimizma ne nedostaje nakon uspješnog nastupa u grupnoj fazi. Izabranici Sergeja Barbareza vjeruju da mogu napraviti još jedan veliki iskorak i izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.