Hrvatska jedina s perfektnim učinkom u izvođenju penala na Mundijalima

Poraz Njemačke od Paragvaja nakon izvođenja jedanaesteraca u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva donio je Hrvatskoj jedinstveno mjesto u historiji Mundijala.

Vatreni su ostali jedina reprezentacija koja ima stopostotan učinak u utakmicama Svjetskog prvenstva odlučenim s bijele tačke, nakon što su Nijemci izgubili raspucavanje i tako pokvarili svoj do tada savršeni niz.

Hrvatska je do sada četiri puta prolazila kroz dramu jedanaesteraca i svaki put izlazila kao pobjednik. Na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine eliminirala je Dansku i domaćina Rusiju, dok je u Kataru 2022. bila uspješnija od Japana i Brazila.

Veliku ulogu u tim uspjesima imali su golmani. Danijel Subašić bio je heroj u Rusiji, dok je Dominik Livaković briljirao u Kataru.

S druge strane, Njemačka je prije ovog prvenstva imala maksimalan učinak u četiri raspucavanja. Pobjeđivala je Francusku 1982., Meksiko 1986., Englesku 1990. i Argentinu 2006. godine, ali je niz prekinut porazom od Paragvaja.

Najviše raspucavanja u historiji Mundijala odigrala je Argentina, koja je slavila u šest od sedam slučajeva.

Dosad je čak 35 utakmica na Svjetskim prvenstvima odlučeno izvođenjem jedanaesteraca, a očekuje se da će taj broj nastaviti rasti već na aktuelnom Mundijalu, na kojem je već u prvim mečevima nokaut faze bilo nekoliko dramatičnih raspleta.