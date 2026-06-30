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IZVINJENJE NACIJI

Haverc u suzama uputio emotivnu poruku navijačima Njemačke

Napadač "Elf-a" nije skrivao razočaranje nakon šokantnog ispadanja od Paragvaja i poručio da osjeća odgovornost za novi neuspjeh svoje reprezentacije.

Tragičari Njemačke. Platforma X

M. R.

30.6.2026

Njemačka je doživjela jedan od najvećih šokova u historiji nakon što je u šesnaestini finala eliminirana od Paragvaja poslije izvođenja jedanaesteraca 1:1 (3:4).

Teško je poraz pao njemačkim reprezentativcima, a posebno napadaču Kaiju Havercu (Kai Havertz), koji nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nije mogao sakriti emocije.

Iako je Haverc u regularnom dijelu utakmice postigao pogodak kojim je vratio svoju reprezentaciju u život, na kraju to nije bilo dovoljno da spriječi bolan kraj njemačkog nastupa, jer je promašio posljednji penal za svoju reprezentaciju.

- Nemam mnogo toga reći. Ostao sam bez riječi - rekao je Haverc.

Njemački reprezentativac potom je uputio iskrenu poruku navijačima, priznajući koliko ga boli još jedno rano ispadanje sa Svjetskog prvenstva.

- Ovo mi je drugo Svjetsko prvenstvo i imam osjećaj da sam oba upropastio. Posljednja dva turnira bila su katastrofalna - kazao je vidno potreseni Haverc.

Napadač je dodao da mu lični statistički učinak ne znači ništa nakon novog razočaranja "Elf-a". Pogotkom protiv Paragvaja stigao je do petog gola na svjetskim prvenstvima te se na vječnoj listi njemačkih strijelaca izjednačio s Francom Bekenbauerom (Franz Beckenbauer) i Lukasom Podolskim (Lukas Podolski).

- Jedino što mogu reći jeste – oprostite. Svi smo razočarani. Imali smo velika očekivanja, a ponovo smo iznevjerili naše navijače. Ovo je zaista užasan osjećaj - poručio je Haverc.

Nijemci su decenijama važili za možda i najpouzdaniju reprezentaciju kada je riječ o izvođenju jedanaesteraca na velikim takmičenjima. 

Sve do ovog Mundijala promašili su samo jedan penal u raspucavanjima na Svjetskim prvenstvima – Uli Štilike (Uli Stielike) nije bio precizan u polufinalu protiv Francuske 1982. godine, ali je Njemačka i tada prošla dalje. 

Protiv Paragvaja dogodio se presedan, jer su u istom raspucavanju penale promašili čak trojica njemačkih reprezentativaca – Kai Haverc, Nik Voltemade (Nick Woltemade) i Jonatan Tah (Jonathan Tah), što se nikada ranije nije dogodilo u historiji njemačke reprezentacije na Mundijalima.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# KAI HAVERTZ
# MUNDIJAL 2026
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