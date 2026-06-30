Barbarez pred historijsku utakmicu protiv Amerike: Otkrio kako motiviše Zmajeve i šta je njihovo najjače oružje

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez govorio je za njemački Bild uoči historijske utakmice i okršaja sa Sjedinjenim Američkim Državama u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Barbarez je otkrio kako je svojim igračima poručio da zemlji trebaju novi idoli te da bosanskohercegovački fudbal godinama nije doživio dobre trenutke. Na taj način ih je želio dodatno motivisati pred okršaj s Amerikancima.

Željni smo fudbala

- Rekao sam momcima: Našoj zemlji trebaju novi idoli. Jer bosanski fudbal godinama nije doživio mnogo dobrih trenutaka. To je već postignuto kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Sada želimo nastaviti. Željni smo fudbala, to uvijek govorim momcima - rekao je Barbarez za Bild.

Sjedinjene Američke Države su favoriti na domaćem terenu protiv Zmajeva, ali Barbarez je istakao da mu se zapravo sviđa uloga koju njegov tim ima.

- Sviđa nam se uloga Davida protiv Golijata. Uvijek nam je dobro služila - istakao je Barbarez.

Na pitanje kako će se Bosna i Hercegovina suprotstaviti Amerikancima, Barbarez je odgovorio:

- Moramo ući u utakmicu s puno emocija kako bismo uzbudili naše navijače na stadionu i sve u našoj zemlji. Ali važno je i da uživamo u igri, da se jednostavno zabavljamo. To je naš moto - kazao je.

Djeluje nestvarno

Selektor je dodao kako mu ponekad nestvarno djeluje atmosfera oko reprezentacije i koliko su ljudi oduševljeni Zmajevima.

- Nikada nismo doživjeli takvo oduševljenje za našom reprezentacijom. Sada se za nas zanimaju čak i ljudi iz politike koji nemaju nikakve veze s fudbalom. To je nevjerovatan osjećaj. To čini cijelu zemlju ponosnom, još je više ujedinjuje – bez obzira na to kako se Svjetsko prvenstvo završi za nas. Ponekad pomislim: 'Sve je ovo nestvarno' - rekao je Barbarez za Bild.

Osim toga, Barbarez je rekao kako smatra da je najjače oružje Zmajeva zapravo naš mentalitet ili kako je više puta sam naglasio da je činjenica da ekipa "zna kako patiti" i da upravo iz toga izlazimo jači tokom same utakmice.