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LEGENDA BIJESNA

Mateus žestoko o Njemačkoj: Izdali ste naciju, ovo je potpuna sramota

Legendarni Nijemac nije štedio ni igrače ni stručni štab nakon šokantne eliminacije od Paragvaja na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija Njemačke. AP

M. R.

30.6.2026

Jedan od najvećih njemačkih nogometaša svih vremena Lotar Mateus (Lothar Matthäus) žestoko je kritikovao reprezentaciju nakon šokantnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Njemačka je u šesnaestini finala eliminirana od Paragvaja nakon izvođenja jedanaesteraca, a nekadašnji kapiten "Elfa" nije skrivao bijes zbog načina na koji je njegova selekcija završila nastup na Mundijalu.

- Potpuno sam bijesan. Ovo je apsolutna sramota. Njemačka se osramotila na najvećoj nogometnoj pozornici. Za ovo nema opravdanja i niko se ne može sakriti iza ovakve predstave - rekao je Mateus.

Legendarni veznjak, koji je s Njemačkom osvojio naslov svjetskog prvaka 1990. godine, smatra da reprezentacija nije pokazala karakter dostojan dresa koji nosi.

- Ovo nije Njemačka koju poznajem niti reprezentacija za koju sam se borio. Svako ko je bio dio ove ekipe večeras treba stati pred ogledalo i zapitati se gdje je pogriješio - poručio je.

Posebno ga je razočaralo ono što je vidio u trenucima kada je utakmica ušla u odlučujuću fazu.

- Ne možete nositi dres Njemačke i igrati s tako malo želje, agresivnosti i vjere. Kada je pritisak postao najveći, previše igrača je jednostavno nestalo. Gdje su bili lideri? Gdje je bila borba? - upitao je Mateus.

S druge strane, imao je samo riječi hvale za Paragvajce.

- Zaslužili su ovu pobjedu. Borili su se za svaku loptu, pokazali su srce, disciplinu i glad za uspjehom. Imali su mnogo više želje od Njemačke od prve do posljednje minute - istakao je.

Na meti kritika našao se i stručni štab njemačke reprezentacije.

- Taktika nije donijela ništa novo, izmjene nisu promijenile tok utakmice, a ekipa je djelovala izgubljeno kada je bilo najpotrebnije reagovati. Na Svjetskom prvenstvu ne smijete izgledati ovako nespremno - smatra Mateus.

Poručio je i da ne želi slušati opravdanja.

- Ne zanimaju me priče o nesreći, sucima ili penalima. Velike reprezentacije preuzimaju odgovornost, a ne traže izgovore. Ovaj poraz dugo će boljeti jer je mogao biti izbjegnut - zaključio je.

Na kraju je priznao da su jedanaesterci često najokrutniji način završetka utakmice, ali je naglasio da to ne mijenja činjenicu da je Njemačka podbacila kada je bilo najvažnije.

- Penali traže kvalitet, mirnoću i malo sreće. Ovoga puta sreća je bila na strani Paragvaja. Statistika može govoriti jedno, ali jedino je rezultat ono što se na kraju pamti - poručio je Mateus.

# LOTHAR MATTHÄUS
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# MUNDIJAL 2026
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