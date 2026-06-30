Mateus žestoko o Njemačkoj: Izdali ste naciju, ovo je potpuna sramota

Jedan od najvećih njemačkih nogometaša svih vremena Lotar Mateus (Lothar Matthäus) žestoko je kritikovao reprezentaciju nakon šokantnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva.

Njemačka je u šesnaestini finala eliminirana od Paragvaja nakon izvođenja jedanaesteraca, a nekadašnji kapiten "Elfa" nije skrivao bijes zbog načina na koji je njegova selekcija završila nastup na Mundijalu.

- Potpuno sam bijesan. Ovo je apsolutna sramota. Njemačka se osramotila na najvećoj nogometnoj pozornici. Za ovo nema opravdanja i niko se ne može sakriti iza ovakve predstave - rekao je Mateus.

Legendarni veznjak, koji je s Njemačkom osvojio naslov svjetskog prvaka 1990. godine, smatra da reprezentacija nije pokazala karakter dostojan dresa koji nosi.

- Ovo nije Njemačka koju poznajem niti reprezentacija za koju sam se borio. Svako ko je bio dio ove ekipe večeras treba stati pred ogledalo i zapitati se gdje je pogriješio - poručio je.

Posebno ga je razočaralo ono što je vidio u trenucima kada je utakmica ušla u odlučujuću fazu.

- Ne možete nositi dres Njemačke i igrati s tako malo želje, agresivnosti i vjere. Kada je pritisak postao najveći, previše igrača je jednostavno nestalo. Gdje su bili lideri? Gdje je bila borba? - upitao je Mateus.

S druge strane, imao je samo riječi hvale za Paragvajce.

- Zaslužili su ovu pobjedu. Borili su se za svaku loptu, pokazali su srce, disciplinu i glad za uspjehom. Imali su mnogo više želje od Njemačke od prve do posljednje minute - istakao je.

Na meti kritika našao se i stručni štab njemačke reprezentacije.

- Taktika nije donijela ništa novo, izmjene nisu promijenile tok utakmice, a ekipa je djelovala izgubljeno kada je bilo najpotrebnije reagovati. Na Svjetskom prvenstvu ne smijete izgledati ovako nespremno - smatra Mateus.

Poručio je i da ne želi slušati opravdanja.

- Ne zanimaju me priče o nesreći, sucima ili penalima. Velike reprezentacije preuzimaju odgovornost, a ne traže izgovore. Ovaj poraz dugo će boljeti jer je mogao biti izbjegnut - zaključio je.

Na kraju je priznao da su jedanaesterci često najokrutniji način završetka utakmice, ali je naglasio da to ne mijenja činjenicu da je Njemačka podbacila kada je bilo najvažnije.

- Penali traže kvalitet, mirnoću i malo sreće. Ovoga puta sreća je bila na strani Paragvaja. Statistika može govoriti jedno, ali jedino je rezultat ono što se na kraju pamti - poručio je Mateus.