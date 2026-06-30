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NEMA OSTAVKE

Nagelsman nakon kraha Njemačke: Nisam neko ko bježi, ako me ne žele – neka mi kažu

Selektor "Elfa" poručio da je spreman ostati na klupi uprkos šokantnom ispadanju sa Svjetskog prvenstva i porazu od Paragvaja u šesnaestini finala.

Julian Nagelsman. AP

M. R.

30.6.2026

Njemačka je doživjela novo veliko razočaranje na Svjetskom prvenstvu nakon što je eliminisana u šesnaestini finala od selekcije Paragvaja poslije izvođenja jedanaesteraca.

Nakon utakmice oglasio se selektor "Elfa" Julijan Nagelsman (Julian Nagelsmann), koji nije skrivao razočaranje, ali je jasno poručio da ne razmišlja o odlasku.

- U svlačionici vlada velika potištenost. Nogomet je ponekad takav, neke ekipe pobijede i na jednostavan način. Trebali smo ranije riješiti utakmicu, ali bili smo prespori u napadu - rekao je Nagelsman.

Iako je pritisak javnosti sve veći nakon novog neuspjeha, 38-godišnji stručnjak ističe da je spreman nastaviti posao.

- Želim nastaviti. Spreman sam. Ako Njemački nogometni savez (DFB) želi da ostanem, bit ću sretan da vodim ekipu i dalje. Ako me ne žele, neka mi to i kažu - poručio je.

Naglasio je i da ne planira odustati uprkos kritikama.

- Nisam neko ko bježi. To ne dolazi u obzir - dodao je selektor Njemačke.

Njegov ugovor važi do 2028. godine, a u javnosti će narednih dana biti ključna tema njegova budućnost na klupi četverostrukog svjetskog prvaka koji je i na ovom Mundijalu ostao bez plasmana u osminu finala.

# JULIAN NAGELSMANN
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA NJEMAČKE
# MUNDIJAL 2026
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