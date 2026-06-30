Murali preplavili Bosnu i Hercegovinu: Zmajevi inspiracija na svakom koraku

Fudbal u Bosni i Hercegovini ovog ljeta je izašao izvan granica stadiona i travnatih terena. Uz uobičajene navijačke pjesme, jedan od najljepših pokazatelja euforije koju je izazvala reprezentacija jesu brojni murali koji posljednjih sedmica niču širom zemlje. Umjetnici, navijači i lokalne zajednice sve češće zidove pretvaraju u galerije na otvorenom, posvećene fudbalskim herojima. Takva praksa odavno je dio sportske kulture u zemljama poput Brazila, Italije ili Sjedinjenih Američkih Država, ali je za Bosnu i Hercegovinu ovo svojevrsna novost. Posebno mjesto među muralima pripada Edinu Džeki. Kapitenu u čast Najveći je nedavno otkriven u Brezi. Ideju da se na ovaj način oda priznanje kapitenu reprezentacije pokrenuli su prijatelji Redžib Kadrić i Malik Smailbegović, uz podršku načelnika Općine Vedada Jusića i brojnih privrednika koji su pomogli realizaciju projekta. – Dva mjeseca smo u tajnosti pripremali projekt, kako bi bio završen prije prve utakmice na Mundijalu. Željeli smo poslati poruku našim reprezentativcima da su u Brezi uvijek rado viđeni gosti. Nadamo se da će nas posjetiti po povratku iz Amerike – rekao je Smailbegović, koji je reprezentaciju Bosne i Hercegovine uživo pratio na više od 100 utakmica.

Malik Smailbegović: Organizator kreiranja murala . Ustupljena fotografija Malik Smailbegović: Organizator kreiranja murala . Ustupljena fotografija

Izrada monumentalnog murala dimenzija 10x10 metara, s Džekinim likom i porukom "Hvala za sve", povjerena je studentima Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Džavidu Berberoviću i Thomasu Periću. – Godinama se bavimo oslikavanjem murala, ali ovo nam je bio najveći izazov. Nikada ranije nismo radili ovako veliki format. Najviše vremena potrošili smo na pripremu zida i pozadine, jer ipak nismo moleri. Kada smo došli do portreta Edina Džeke, taj dio posla bio je mnogo lakši. Njegova pobjednička poza nametnula se sama od sebe jer je njegov zaštitni znak. Tek kada je mural završen, postali smo svjesni koliko ovaj projekt znači, ne samo za Brezu nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu – rekao je Berberović, student pete godine Akademije likovnih umjetnosti. Izraz ljubavi Nakon skoro dvije sedmice rada mural je završen i vrlo brzo je postao simbol zahvalnosti kapitenu generacije koja je ispisala najljepše stranice bh. fudbala. – Meni je ovo sjajna priča. Subkultura oslikavanja murala posljednjih godina prisutna je, posebno u Sarajevu, ali sport nije bio toliko zastupljen. Sada vidimo koliko fudbal može povezati ljude i mislim da je ovo odličan spoj umjetnosti i sporta. Volio bih da dobijemo još prilika za ovakve projekte i da gradove ukrasimo muralima posvećenim našim sportistima – dodao je Berberović.

Džavid Berberović i Thomas Perić: Izrada monumentalnog murala . Ustupljena fotografija Džavid Berberović i Thomas Perić: Izrada monumentalnog murala . Ustupljena fotografija