BBC prenosi: Američki ministar priznao da je slavio ispadanje Irana

Britanski **BBC** donosi priču koja je izazvala veliku pažnju svjetske javnosti nakon što je američki ministar sigurnosti Markvejn Malin (Markwayne Mullin) otvoreno govorio o svom zadovoljstvu zbog ispadanja Irana sa Svjetskog prvenstva.

Iran je ostao bez plasmana u nokaut fazu nakon dramatičnog raspleta u grupi, iako je u posljednjim trenucima imao pogodak koji je poništen zbog ofsajda. Konačna eliminacija potvrđena je nakon rezultata drugih utakmica.

Malin nije krio emocije.

- Jako sam sretan što su završili i što su napustili takmičenje. Bio sam toliko sretan da sam, možda, zapjevao ili čak zaplesao od sreće - kazao je američki zvaničnik.

Dodao je i da je administracija imala znatno više obaveza kada je riječ o Iranu nego o drugim selekcijama.

- Nije bilo ekipe s kojom smo imali više posla nego s Iranom - poručio je Malin.

S druge strane, iz tabora Irana su oštro reagovali na uslove u kojima su boravili tokom turnira. Selektor Amir Ghalenoei (Amir Ghalenoei) ranije je izjavio da je njegova ekipa bila izložena otežanim okolnostima i ograničenjima kretanja.

Kapiten Mehdi Taremi (Mehdi Taremi) također je istakao da su napetosti i vanfudbalski faktori uticali na atmosferu i pripreme ekipe, što je, prema njihovim tvrdnjama, narušilo sportski duh takmičenja.

BBC navodi da je ova situacija dodatno otvorila pitanja o tretmanu pojedinih reprezentacija na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.