Video / Fra Danijel Rajić s Dobrinje zvonio crkvenim zvonima za golove BiH: Molili smo za njih i kroz kvalifikacije

Ekipa „Dnevnog avaza“ posjetila je crkvu Sv. Franje Asiškog na Dobrinji u Sarajevu gdje je fra Danijel Rajić zvonio crkvenim zvonom tokom intoniranja himne BiH, kao i za svaki gol naše reprezentacije protiv Katara. Ova gesta oduševila je mnoge i odjeknula mnogo dalje od Sarajeva i BiH.

U crkvi su napravili i fan zonu u kojoj mladi iz župe prate utakmice reprezentacije BiH, ali i Hrvatske i drugih zemalja.

– Nije bilo važno je li gol zabio Džeko, Jovo ili Katić, mi se svi radujemo i ponosni smo na sve njih. Iz te radosti ja sam svaki gol obilježio zvukom zvona, misleći da se to možda neće ni čuti jer je bio i vatromet. Međutim, mnogo ljudi mi se javilo s porukama da ih je to dotaklo u srce. Ovo je pokazalo da nama u BiH treba malo da izgradimo zajedništvo, da imamo puno lijepih stvari u našoj domovini na koju možemo biti ponosni i da možemo živjeti jedni s drugima u miru, u ljubavi i radosti – kazao je fra Danijel.

Pozitivne reakcije

Njegov potez izazvao je mnogobrojne pozitivne reakcije, a pojedini ljudi poželjeli su da uzvrate gestom solidarnosti kroz novčanu pomoć za projekte koje realizuju za mlade.

– Nažalost, dobre ideje neki koriste za dezinformacije. Objavljeno je da su uplaćene masovne donacije novca za crkvu Sv. Franje. Nije uplaćena niti jedna marka. Ja ću se toj inicijativi Dobrinjaca zahvaliti na lijepoj i pozitivnoj nakani i zamolit ću ih da tu inicijativu povuku – istakao je.

Kazao je kako motiv nikada nije bio novac, već je to bila spontana navijačka reakcija iz srca, te ne želi da ova lijepa priča ode u pogrešnom smjeru.

Nevjerovatan podatak

Fra Rajić je kazao da su se za naše reprezentativce molili i za vrijeme kvalifikacija i sada tokom Svjetskog prvenstva, te da su u ovu crkvu redovno dolazili Zmajevi Nikola Katić, Nikola Vasilj i Ivan Bašić.

Otkrio je i nevjerovatan i zanimljiv podatak da se historijska utakmica protiv Amerike igra na stadionu koji nosi upravo ime Svetog Franje, kao i ova crkva.

– Mi ćemo navijati i dati im podršku kroz molitvu, da ih Bog čuva i ako je volja Božija da se Bog po njima proslavi – kazao je fra Danijel za „Avaz“.

Kako ove godine obilježava dvadeset godina kako je postao svećenik, od djece iz župe je dobio personalizirani dres sa grbom BiH i natpisom svake utakmice koju je reprezentacija BiH igrala u grupnoj fazi. Na dresu je simbolično upisano Rajić 20, a fra Danijel ga čuva zajedno s dresom Edina Džeke.

Za kraj razgovora kazao je koji rezultat očekuje protiv Amerike, ali je imao i poruku za naše Zmajeve.

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