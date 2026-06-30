Zmajevi napredovali na FIFA rang-listi, ali i dalje tek 61. reprezentacija svijeta: Lista nije odraz prave snage

FIFA je objavila novu rang-listu najboljih svjetskih reprezentacija, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je napredak od tri pozicije. Zmajevi sada zauzimaju 61. mjesto sa 1.408,93 boda, što predstavlja blagi pomak nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Na prvi pogled može djelovati iznenađujuće da je reprezentacija BiH, koja je izborila plasman u drugi krug Mundijala, i dalje tek 61. selekcija svijeta. Razlog leži u načinu na koji funkcioniše FIFA-in sistem bodovanja.

Kontinuitet nastupa

Naime, FIFA rang-lista nije zasnovana isključivo na rezultatu s jednog turnira. Bodovi se računaju prema Elo modelu, pri čemu se uzimaju u obzir rezultati ostvareni tokom više godina, snaga protivnika, važnost utakmica i kontinuitet nastupa. Zbog toga jedan uspješan turnir može donijeti određeni napredak, ali ne i drastičan skok ako reprezentacija prethodno nije imala dobre rezultate u kvalifikacijama i prijateljskim susretima.

To se najbolje vidi na primjeru Srbije. Iako se nije uspjela plasirati na Svjetsko prvenstvo, Srbija je napredovala za tri mjesta i sada zauzima 40. poziciju sa 1.502,13 bodova. Razlog je što se na rang-listi i dalje vrednuju njeni rezultati iz prethodnih kvalifikacionih ciklusa, utakmica u UEFA Ligi nacija i drugih zvaničnih mečeva, pa izostanak s jednog velikog takmičenja nije automatski doveo do velikog pada.

S druge strane, Bosna i Hercegovina godinama nije ostvarivala zapaženije rezultate na međunarodnoj sceni, zbog čega je u Svjetsko prvenstvo ušla sa znatno manjim brojem bodova. Uprkos tome, plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta i prolazak grupne faze predstavljaju važan korak ka značajnijem napretku na FIFA rang-listi u narednim mjesecima, posebno ukoliko Zmajevi nastave ostvarivati dobre rezultate.

Nije bilo promjene

Već narednu priliku za novi bodovni iskorak imat će protiv Sjedinjenih Američkih Država, koje na najnovijoj FIFA rang-listi zauzimaju 15. mjesto sa 1.677,17 bodova. Eventualna pobjeda nad tako visoko rangiranim protivnikom donijela bi BiH osjetno više bodova nego trijumf protiv slabije plasirane selekcije.

Na vrhu FIFA rang-liste nije bilo promjene. Aktuelni svjetski prvak Argentina ostala je prva sa 1.907,40 bodova. Francuska je preuzela drugo mjesto od Španije, dok prvu petorku kompletiraju Engleska i Brazil. U Top 10 još se nalaze Maroko, Nizozemska, Portugal, Meksiko i Belgija.

Od reprezentacija iz regiona, Hrvatska je pala na 13. mjesto, Srbija je 40., dok je Bosna i Hercegovina sada 61. reprezentacija svijeta, s realnom prilikom da dobrim rezultatima na Mundijalu nastavi uspon na narednim izdanjima FIFA rang-liste.

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