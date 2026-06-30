Bekamov mundijalski džekpot: Od pauza za hidrataciju zaradio pravo bogatstvo

Pauze za hidrataciju, uvedene kao novitet na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, izazvale su brojne polemike među navijačima i stručnjacima, ali su se istovremeno pokazale kao izuzetno unosan marketinški prostor.

Prema pisanju britanskog Daily Maila, jedan od najvećih finansijskih dobitnika je Dejvid Bekam (David Beckham), čije se reklame emituju upravo tokom obaveznih trominutnih prekida u oba poluvremena.

Pozivajući se na procjene Patrika Riša (Patrick Rishe), direktora programa sportskog menadžmenta na Univerzitetu Vašington, Daily Mail navodi da je Bekam samo od kampanja vezanih za Svjetsko prvenstvo zaradio oko 25 miliona eura.

Nekadašnji kapiten Engleske zaštitno je lice brojnih globalnih kompanija, među kojima su Pepsi, McDonald's, Lay's, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon i Adidas, koje koriste reklamni prostor tokom pauza za hidrataciju.

Upravo zbog toga mnogi smatraju da je nova praksa na Mundijalu otvorila potpuno novi izvor prihoda za oglašivače, iako iz FIFA-e odbacuju takve tvrdnje.

Predsjednik svjetske kuće fudbala Đani Infantino (Gianni Infantino) ističe da su pauze uvedene isključivo zbog zaštite zdravlja igrača usljed visokih temperatura.

Bez obzira na to, rasprava o tome jesu li pauze isključivo sportska mjera ili i prilika za dodatnu komercijalizaciju Svjetskog prvenstva ne jenjava, dok se Beckhamovo ime sve češće spominje kao simbol ogromne zarade koju je donijela ova novina.