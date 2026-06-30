Emotivna poruka legendarnog Gulita: Najveće bogatstvo koje nosim je pravo lice arapskog svijeta i islama

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Rud Gulit (Ruud Gullit), oprostio se od gledalaca i kolega nakon što je završio svoj dugogodišnji angažman kao stručni analitičar katarske televizije beIN Sports.

Legendarni Nizozemac, koji je nakon blistave igračke karijere izgradio jednako prepoznatljivo ime kao televizijski komentator i analitičar, posljednji put se pojavio u studiju tokom Svjetskog prvenstva, gdje nije mogao sakriti emocije.

Obraćajući se kolegama i milionima gledalaca, Gulit je poručio da je ovo njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi analitičara na ovoj televiziji.

- Želim vam reći da će ovo biti moja posljednja avantura ovdje s vama. Ono što ću najviše ponijeti iz svog boravka jeste otkriće pravog identiteta arapskog svijeta i islama. U Evropi mediji često prenose iskrivljenu sliku te kulture, ali dolaskom ovdje otkrio sam potpuno drugačiju stvarnost - rekao je emotivni Gulit.

Njegove riječi izazvale su snažne reakcije u studiju, gdje su ga kolege ispratile aplauzom i zahvalile mu na godinama zajedničkog rada.