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OPROŠTAJ

Emotivna poruka legendarnog Gulita: Najveće bogatstvo koje nosim je pravo lice arapskog svijeta i islama

Nekadašnji osvajač Zlatne lopte i dugogodišnji analitičar beIN Sportsa završio je svoje poglavlje u Kataru dirljivom porukom kolegama i gledateljima

Rud Gulit. FOTO: Screenshot

M. R.

30.6.2026

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena, Rud Gulit (Ruud Gullit), oprostio se od gledalaca i kolega nakon što je završio svoj dugogodišnji angažman kao stručni analitičar katarske televizije beIN Sports.

Legendarni Nizozemac, koji je nakon blistave igračke karijere izgradio jednako prepoznatljivo ime kao televizijski komentator i analitičar, posljednji put se pojavio u studiju tokom Svjetskog prvenstva, gdje nije mogao sakriti emocije.

Obraćajući se kolegama i milionima gledalaca, Gulit je poručio da je ovo njegovo posljednje pojavljivanje u ulozi analitičara na ovoj televiziji.

- Želim vam reći da će ovo biti moja posljednja avantura ovdje s vama. Ono što ću najviše ponijeti iz svog boravka jeste otkriće pravog identiteta arapskog svijeta i islama. U Evropi mediji često prenose iskrivljenu sliku te kulture, ali dolaskom ovdje otkrio sam potpuno drugačiju stvarnost - rekao je emotivni Gulit.

Njegove riječi izazvale su snažne reakcije u studiju, gdje su ga kolege ispratile aplauzom i zahvalile mu na godinama zajedničkog rada.

Gulit je godinama bio jedno od zaštitnih lica beIN Sportsa, čije su analize i komentari bili među najgledanijim tokom najvećih fudbalskih takmičenja. Mirnim tonom, bogatim iskustvom i autoritetom stečenim na terenu, stekao je poštovanje gledalaca širom svijeta.

Tokom igračke karijere osvojio je gotovo sve što se moglo osvojiti. Bio je prvak Evrope s Nizozemskom 1988. godine, osvajač Zlatne lopte i jedan od simbola slavne generacije Milana koja je obilježila evropski fudbal krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina.

Njegov oproštaj od televizijskog angažmana nije bio obilježen pričom o trofejima ili uspjesima, već porukom o ljudima, kulturi i iskustvu koje je stekao izvan fudbalskog terena.

Upravo zato njegove posljednje riječi iz studija mnogi su doživjeli kao jednu od najemotivnijih scena ovog Svjetskog prvenstva.

# FUDBAL
# KATAR
# MUNDIJAL 2026
# RUUD GULLIT
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