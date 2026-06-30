Klop postaje sve ozbiljniji kandidat za klupu Njemačke, Nagelsman izgubio povjerenje javnosti

Nakon još jednog razočaravajućeg nastupa Njemačke na Svjetskom prvenstvu, sve glasnije se govori o mogućoj smjeni selektora Julijana Nagelsmana (Julian Nagelsmann), a britanski mediji navode da se kao njegov nasljednik sve ozbiljnije spominje Jirgen Klop (Jürgen Klopp).

Njemačka je eliminisana već u šesnaestini finala nakon poraza od Paragvaja poslije izvođenja jedanaesteraca, što je dodatno produbilo krizu reprezentacije koja od osvajanja titule 2014. godine ne uspijeva ostvariti zapažen rezultat na Mundijalima.

Prema analizi, njemački navijači izgubili su vjeru u Nagelsmana, koji, uprkos odbijanju da podnese ostavku, više ne ulijeva optimizam javnosti.

Jirgen Klop posljednjih sedmica osvojio je simpatije njemačke javnosti kao stručni analitičar tokom prijenosa Svjetskog prvenstva. Njegov prepoznatljivi humor, harizma i autoritet dodatno su pojačali uvjerenje da bi mogao biti idealan čovjek za novi početak "Elfa".

Na pitanje novinara Magenta TV-a da li bi bio spreman preuzeti reprezentaciju Njemačke ako Julijan Nagelsman ode, Jirgen Klop je odgovorio:

- Još nisam razmišljao o tome. Razumijem da se moje ime sada spominje. Ali ovo nije vrijeme da razgovaramo o tome- naglasio je Klop.