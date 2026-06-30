Klop postaje sve ozbiljniji kandidat za klupu Njemačke, Nagelsman izgubio povjerenje javnosti

Nakon još jednog razočaravajućeg nastupa Njemačke na Svjetskom prvenstvu, sve glasnije se govori o mogućoj smjeni selektora Julijana Nagelsmana (Julian Nagelsmann), a britanski mediji navode da se kao njegov nasljednik sve ozbiljnije spominje Jirgen Klop (Jürgen Klopp).
Njemačka je eliminisana već u šesnaestini finala nakon poraza od Paragvaja poslije izvođenja jedanaesteraca, što je dodatno produbilo krizu reprezentacije koja od osvajanja titule 2014. godine ne uspijeva ostvariti zapažen rezultat na Mundijalima.
Prema analizi, njemački navijači izgubili su vjeru u Nagelsmana, koji, uprkos odbijanju da podnese ostavku, više ne ulijeva optimizam javnosti.
Jirgen Klop posljednjih sedmica osvojio je simpatije njemačke javnosti kao stručni analitičar tokom prijenosa Svjetskog prvenstva. Njegov prepoznatljivi humor, harizma i autoritet dodatno su pojačali uvjerenje da bi mogao biti idealan čovjek za novi početak "Elfa".
Na pitanje novinara Magenta TV-a da li bi bio spreman preuzeti reprezentaciju Njemačke ako Julijan Nagelsman ode, Jirgen Klop je odgovorio:
- Još nisam razmišljao o tome. Razumijem da se moje ime sada spominje. Ali ovo nije vrijeme da razgovaramo o tome- naglasio je Klop.
Njemačka nakon svjetske titule 2014. godine dva puta zaredom ispadala već u grupnoj fazi Mundijala, a sada je zaustavljena i na prvoj prepreci u nokaut fazi.
Problemi nisu samo rezultatski, već sistemski. Iako Bundesliga bilježi rekordnu posjećenost i proizvodi talentovane igrače poput Florijana Virca (Florian Wirtz), Džamala Musijale (Jamal Musiala) i Lenarta Karla (Lennart Karl), reprezentacija više nema širinu kvaliteta koja je godinama bila njen zaštitni znak.
Nagelsmanu se zamjera i niz kadrovskih odluka, poput povratka 40-godišnjeg Manuela Nojera (Manuel Neuer), korištenja Jošue Kimiha (Joshua Kimmich) na poziciji desnog beka umjesto u veznom redu, kao i veliko povjerenje iskusnim igračima poput Liroja Sanea (Leroy Sané) i Leona Gorecke (Leon Goretzka).
Njemački mediji također ne štede selektora. Sport Bild je ispadanje nazvao "sramotom", dok je bivši reprezentativac Mats Humels (Mats Hummels) poručio da su "promjene neophodne" i da Savez mora ozbiljno razmotriti budućnost stručnog štaba.
Klop je od početka 2025. godine zaposlen kao direktor globalnog fudbala u Red Bulu (Red Bull), a ranije je odbio ponude brojnih klubova, uključujući i Real Madrid. Ipak, BBC smatra da bi upravo posao selektora Njemačke mogao biti izazov kojem se legendarni trener ne bi mogao lako oduprijeti.
Mnogi u Njemačkoj vjeruju da je došlo vrijeme da Klop pokuša spasiti i nacionalni tim.