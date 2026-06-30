Novo pojačanje FK Sarajevo stiglo u glavni grad BiH, lijevi bek dolazi iz HNL-a

Fudbalski klub Sarajevo nastavlja pripreme za kvalifikacije Konferencijske lige i novu sezonu WWin lige Bosne i Hercegovine, a "Bordo" tim uskoro će dobiti novo pojačanje.

Kako saznaje "Avaz", novi fudbaler Sarajeva bit će Luka Dajčer. Pouzdani 25-godišnji lijevi bek u glavni grad Bosne i Hercegovine stiže iz zagrebačke Lokomotive.

Dajčer je tokom prošle sezone odigrao 25 utakmica u najjačem rangu hrvatskog fudbala i bio je standardan član ekipe Lokomotive.

S obzirom na to da je s Lokomotivom imao važeći ugovor do 2029. godine, Sarajevo će za njegove usluge platiti obeštećenje.