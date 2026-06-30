Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Novo pojačanje FK Sarajevo stiglo u glavni grad BiH, lijevi bek dolazi iz HNL-a

Luka Dajčer (25) u glavni grad Bosne i Hercegovine stiže iz zagrebačke Lokomotive

Luka Dajčer. NK Lokomtiva

Piše: Belmin Pezo

30.6.2026

Fudbalski klub Sarajevo nastavlja pripreme za kvalifikacije Konferencijske lige i novu sezonu WWin lige Bosne i Hercegovine, a "Bordo" tim uskoro će dobiti novo pojačanje.

Kako saznaje "Avaz", novi fudbaler Sarajeva bit će Luka Dajčer. Pouzdani 25-godišnji lijevi bek u glavni grad Bosne i Hercegovine stiže iz zagrebačke Lokomotive.

Dajčer je tokom prošle sezone odigrao 25 utakmica u najjačem rangu hrvatskog fudbala i bio je standardan član ekipe Lokomotive.

S obzirom na to da je s Lokomotivom imao važeći ugovor do 2029. godine, Sarajevo će za njegove usluge platiti obeštećenje.

# FK SARAJEVO
# NK LOKOMOTIVA ZAGREB
# LUKA DAJČER
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.