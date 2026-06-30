Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAVIJAČKA GROZNICA

Mostar ponovo uz Zmajeve: Na Musali veliki ekran za spektakl protiv SAD-a

Fan zona ponovo otvara vrata, a bogat program počinje u 23 sata uoči okršaja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država

Stari most u Mostaru. Bljesak.info

M. R.

30.6.2026

Mostar će i historijski duel Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država dočekati u pravoj navijačkoj atmosferi. Nakon odličnog odziva tokom grupne faze Svjetskog prvenstva, Fan zona na Musali ponovo će biti mjesto okupljanja hiljada navijača koji žele zajedno bodriti Zmajeve.

Izabranici Sergeja Barbareza plasmanom u šesnaestinu finala ispisali su novu stranicu historije bh. fudbala, a Mostarci će imati priliku da njihov nastup protiv jednog od domaćina Mundijala prate na velikom LED ekranu.

Program počinje u 23 sata koncertom mostarskog pjevača Anida Ćušića, nakon čega slijedi DJ program, dok su pred sam početak utakmice planirane i videoporuke podrške reprezentaciji.

Anid Ćušić. Facebook

Organizatori očekuju da će Musala ponovo biti ispunjena do posljednjeg mjesta, kao što je to bio slučaj i tokom utakmica grupne faze.

Program Fan zone:

* 23:00 – koncert Anida Ćušića

* 01:15 – DJ program

* 01:40 – videoporuke podrške

* 02:00 – direktan prijenos utakmice SAD - BiH

Generalni sponzor Fan zone je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Navijači su pozvani da dođu ranije, ponesu zastave i rekvizite u bojama Bosne i Hercegovine te zajedničkim navijanjem daju dodatni vjetar u leđa Zmajevima u borbi za plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

# MOSTAR
# REPREZENTACIJA BIH
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.