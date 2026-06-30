Mostar ponovo uz Zmajeve: Na Musali veliki ekran za spektakl protiv SAD-a

Mostar će i historijski duel Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država dočekati u pravoj navijačkoj atmosferi. Nakon odličnog odziva tokom grupne faze Svjetskog prvenstva, Fan zona na Musali ponovo će biti mjesto okupljanja hiljada navijača koji žele zajedno bodriti Zmajeve.

Izabranici Sergeja Barbareza plasmanom u šesnaestinu finala ispisali su novu stranicu historije bh. fudbala, a Mostarci će imati priliku da njihov nastup protiv jednog od domaćina Mundijala prate na velikom LED ekranu.

Program počinje u 23 sata koncertom mostarskog pjevača Anida Ćušića, nakon čega slijedi DJ program, dok su pred sam početak utakmice planirane i videoporuke podrške reprezentaciji.