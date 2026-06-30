Kako god završi protiv SAD-a, Zmajevi su već napravili ogroman uspjeh

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sprema se za historijski duel protiv Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a euforija među bh. navijačima ne jenjava ni nekoliko dana nakon prolaska grupne faze.

Zmajevi su već napravili rezultat za pamćenje, a sada protiv domaćina Mundijala imaju priliku napraviti još jedan korak koji bi se prepričavao godinama.

Komentar nastupa BiH u grupi, ali i najavu meča sa SAD-om za “Dnevni avaz” dao je Endin Čaušević, novinar SportSporta, koji smatra da se uspjeh ove generacije ne smije mjeriti samo narednom utakmicom.

- Ovo je za nas uspjeh kako god završila utakmica s Amerikom. Reprezentacija je prolaskom grupe napravila ogroman rezultat, pokazala je karakter, zajedništvo i ono što navijači najviše žele vidjeti, a to je borba za dres Bosne i Hercegovine, rekao je Čaušević.

Pred Zmajevima je sada težak zadatak, jer SAD igra pred domaćom publikom i ima ekipu koja je fizički snažna, brza i naviknuta na visok ritam. Ipak, upravo zbog svega što je BiH pokazala u grupnoj fazi, Čaušević vjeruje da Barbarezovi izabranici nemaju razlog izaći na teren sa strahom.

- Amerika je ozbiljna reprezentacija i sigurno nas čeka jako teška utakmica, ali BiH je već pokazala da se može nositi s velikim pritiskom. Treba ostati pozitivan, podržati momke i biti ponosan na ono što su uradili, bez obzira na konačan ishod, poručio je novinar koji dugi niz godina prati reprezentaciju BiH i koji je jedan od rijetkih prisutan i u Americi od samog početka u St. Louisu i meča s Panamom.