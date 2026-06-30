Analiza otkriva da je voda u ušima Amerikanaca: Mogla bi to biti teška noć za SAD

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ima priliku ostvariti najveći uspjeh u svojoj historiji. Zmajevi će u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći po našem vremenu u San Francisku odmjeriti snage sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u susretu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva, a uoči ovog duela i američki mediji upozoravaju da domaćina očekuje izuzetno težak posao protiv dobro organizovane reprezentacije BiH.

Među onima koji su analizirali predstojeći susret je i novinar NBC-ja Nik Mendola (Nick), koji smatra da će reprezentacija SAD-a od prve minute pokušati nametnuti svoj ritam.

- Vjerujem da će Amerikanci od samog početka krenuti vrlo agresivno kako bi što prije postigli pogodak. Međutim, ako Bosna i Hercegovina izdrži njihov pritisak u prvih 15 do 20 minuta, mislim da bi kasnije mogla preuzeti kontrolu nad utakmicom. Imaju izuzetno kvalitetnu odbranu koju predvode Nikola Katić i Sead Kolašinac. Upravo će uvod utakmice pokazati hoće li ovo biti mirna ili veoma nervozna večer za reprezentaciju SAD-a, rekao je Mendola.

Posebno je izdvojio Kriastijana Pulišića (Christian) kao igrača od kojeg očekuje najviše u redovima američke reprezentacije.

Govoreći o selekciji Bosne i Hercegovine, Mendola je naglasio da je riječ o izuzetno disciplinovanoj i dobro organizovanoj ekipi.

- Bosnu i Hercegovinu niko ne smije potcijeniti. Eliminisali su Italiju i u ovaj meč ulaze svjesni da nemaju šta izgubiti. Navikli su igrati u ulozi autsajdera, a upravo ih to čini veoma opasnim protivnikom, poručio je američki novinar.

Ipak, prognozirao je pobjedu domaće reprezentacije rezultatom 2:1.