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Trener iz Austrije vjeruje u Zmajeve: "Ne plaši me SAD, ovo je utakmica 50:50"

Ognjen Zarić za "Avaz" komentirao je nastup BiH u grupi i najavio veliki okršaj protiv domaćina Mundijala

Zarić: Altah prošle sezone odveo u finale Kupa Austrije. X

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

30.6.2026

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sprema se za historijsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, a optimizam među bh. navijačima ne jenjava. Zmajevi su prolaskom grupne faze već ostvarili najveći rezultat u historiji reprezentacije, ali sada imaju priliku napraviti još jedan korak koji bi Mundijal učinio nezaboravnim.

Komentar nastupa BiH u grupi i najavu duela sa SAD-om za “Dnevni avaz” dao je Ognjen Zarić, trener rođen u Tesliću, koji je karijeru gradio u Austriji i Švicarskoj. Zarić je radio u omladinskom pogonu Basela, vodio Winterthur, a sada je šef stručnog štaba austrijskog Altaha.

- Ostvaren je veliki uspjeh prolaskom grupne faze. Iako su to mnogi očekivali, nijedna utakmica nije laka u današnjem fudbalu, rekao je Zarić za “Avaz”.

Ipak, i pored dobrih rezultata, Zarić smatra da ova reprezentacija još ima prostor za napredak, što pred nokaut fazu može biti dodatni razlog za optimizam.

- Imam osjećaj da ekipa, iako dobro nastupa, ima još prostora za napredak u taktičkom smislu. Ali duh zajedništva, dobro zajedništvo stručnog štaba, ekipe i navijača daju dodatnu snagu i motivaciju, poručio.

Pred Zmajevima je sada domaćin Mundijala, selekcija SAD-a, koja je u grupnoj fazi savladala Australiju i Paragvaj, a izgubila od Turske. Iako je jasno da se radi o kvalitetnoj i fizički moćnoj reprezentaciji, Zarić ne smatra da BiH treba izaći na teren sa strahom.

- Realno je i prolaz protiv SAD-a moguć. Domaćin, dobra ekipa, pobijedili su Australiju i Paragvaj, izgubili od Turske. Ne plaši me to što su do sada pokazali, istakao je trener Altaha.

Za kraj je poslao jasnu poruku Zmajevima pred utakmicu koja može postati nova zlatna stranica bh. fudbala:

- Mudro i hrabro. Smatram da je utakmica 50:50.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
# OGNJEN ZARIĆ
# MUNDIJAL 2026
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