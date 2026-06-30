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BOSANSKA KRUPA

Video / "Avaz" u Mahmić selu, amidža i strina zmaja Ermina: Presretni smo, ovo je na ponos njegovim roditeljima i svima nama

Bit će 2:1 za nas. I mislim da će golove dati Alajbegović i Mahmić, govori Erminov amidža Husein

Husein i Zumra Mahmić. Avaz

Piše: Evelin Trako

30.6.2026

Enes Mahmić, otac Ermina, nogometnog zmaja reprezentacije BiH porijeklom je iz Mahmić sela kod Bosanske Krupe.

Reporter "Avaza" danas je bio u ovom prelijepom selu. Selo je okićeno zastavala s ljiljanima, aktuelnom državnom zastavom BiH te zastavom Ljutih krajišnika.

Inače iz ovog sela je i Hasib Mahmić, jedan od trojice Ljutih krajišnika koji je nažalost poginuo u stravičnoj nesreći 2013. godine vraćajući se iz Litvanije nakon pobjede BiH i prvog plasmana na Mundijal.

Brojna rodbina

S njim su tada poginuli i Vildan Pehlić i Almir Kasumović.

U Mahmić selu danas, pored brojnih rođaka, žive i Erminovi amidža Husein i strina Zumra.

Govorili su za Avaz TV.

- Presretni smo zbog njega, zbog naše Bosne i Hercegovine, molimo se da i dalje ostanu na Svjetskom prvenstvu - govore za "Avaz" Mahmići.

Prognoza rezultata

Amidža Husein prognozirao je rezultat utakmice protiv SAD.

- Bit će 2:1 za nas. I mislim da će golove dati Alajbegović i Mahmić - govori Erminov amidža Husein.

U videoprilogu pogledajte kompletan intervju kao i kadrove Mahmić sela snimljene iz zraka.

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# BOSANSKA KRUPA
# ERMIN MAHMIĆ
# MAHMIĆ SELO
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