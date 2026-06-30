Nejmar bocnuo njemačkog ekonomistu: Pokušajte ponovo na sljedećem Mundijalu

Nejmar (Neymar) se našalio na račun njemačkog ekonomiste Joahima Klementa (Joachim Klementa), koji je pogrešno predvidio da će Brazil izgubiti od Japana u osmini finala i da će Holandija osvojiti Svjetsko prvenstvo.

Brazil je pobijedio Japan rezultatom 2-1 i plasirao se u osminu finala.

- Gospodine Joahim Klement... Molim vas, pokušajte ponovo na sljedećem Svjetskom prvenstvu", napisao je Nejmar na X-u.

Najbolji strijelac Brazila svih vremena sa 79 golova, Nejmar, našalio se sa Klementom i nekoliko sati kasnije kada je Holandija izgubila od Maroka.

- Opet si pogriješio - napisao je Nejmar na X-u.

Klement je bio tačan u prethodna tri pobjednika turnira. Predvidio je da će Njemačka biti najbolja u Brazilu 2014. godine, Francuska u Rusiji 2018. godine i Argentina u Kataru prije četiri godine.

Kada je objavio predviđanja za ovo Svjetsko prvenstvo, Klement je naglasio da je odabir pobjednika praktično nemoguće, pa čak i upozorio druge da njegove prognoze ne shvataju ozbiljno.

Klement je uzeo u obzir niz ključnih varijabli, kao što su BDP svake zemlje po glavi stanovnika - jer to utiče na sportsku infrastrukturu - veličinu stanovništva, status fudbala u društvu, poziciju nacionalnog tima na svjetskoj rang listi i element slučajnosti u svom modelu za predviđanja, prenosi ESPN.