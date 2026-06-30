Zmajevi stigli u Kaliforniju: Navijači pripremili srdačan doček Zmajevima

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju, gdje će obaviti završne pripreme za utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Izabranici Sergeja Barbareza sletjeli su na aerodrom San Hoze Mineta (San José Mineta), a već po dolasku dočekala ih je grupa bh. navijača koja je iskoristila priliku da reprezentativcima poželi sreću pred jedan od najvažnijih mečeva u novijoj istoriji bh. fudbala.

"Zmajevi" su u Kaliforniju stigli u odličnom raspoloženju i s jasnim ciljem da naprave novi historijski iskorak na Mundijalu.

Zanimljivo je da je dolazak reprezentacije Bosne i Hercegovine zabilježen i na zvaničnoj stranici aerodroma u San Hozeu, gdje su brojni korisnici u komentarima poželjeli dobrodošlicu bh. timu.

Za razliku od visokih temperatura koje ovih dana vladaju u Evropi, reprezentaciju u području San Franciska (San Francisco) očekuju znatno ugodniji vremenski uslovi. Tokom narednih dana temperatura neće prelaziti 17 stepeni Celzijusa, dok se u vrijeme utakmice očekuje oko 15 stepeni.

Selektor Sergej Barbarez danas će održati službenu konferenciju za medije na stadionu Levis (Levi's) stadionu, na kojem će Bosna i Hercegovina odmjeriti snage sa selekcijom SAD. Nakon toga reprezentativci će se uputiti na San Hose Park stadion, gdje će odraditi i posljednji službeni trening uoči utakmice.

Emotivno je bilo i prilikom odlaska iz Solt Lejk Sitija (Salt Lake City), gdje su zaposleni u hotelu toplim riječima i porukama podrške ispratili bh. reprezentativce, još jednom potvrdivši gostoprimstvo koje su "zmajevi" osjećali tokom cijelog boravka.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u četvrtak, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva.