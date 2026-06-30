Haos u njemačkom taboru nakon eliminacije: Pljušte optužbe među igračima

Paragvaj je sinoć priredio prvorazrednu senzaciju eliminisavši Njemačku nakon boljeg izvođenja penala.

Četverostruki prvaci svijeta tako su završili nastup već u šesnaestini finala, što je jedan od najvećih šokova dosadašnjeg dijela prvenstva.

Jutro nakon bolne eliminacije u reprezentaciji Njemačke i tamošnjoj javnosti vlada prava bura.

Glavna tema je zbog čega su pojedine zvijezde izbjegle odgovornost pri izvođenju penala i zašto je upravo Tah preuzeo odlučujući udarac.

Tah je prvi istupio i suočio se s ogromnim pritiskom, jer su druge njemačke zvijezde, prema navodima tamošnjih medija, oklijevale da izvedu penal.

U tom trenutku na terenu su još bili Leon Goretzka (31), Waldemar Anton (29), Nathaniel Brown (23), Malick Thiaw (24) i golman Manuel Neuer (40).

Prema Nagelsmannovom odabiru, prije Taha pucali su Kai Havertz (promašio), kapetan Joshua Kimmich (pogodio), Jamal Musiala (pogodio), Nick Woltemade (promašio) i Nadiem Amiri (pogodio).

Tako je Tah postao tragičar utakmice. Ranije mu je, nakon intervencije VAR-a u produžecima, poništen pogodak glavom koji bi Njemačkoj donio pobjedu, zbog dosuđenog prekršaja saigrača Antona nad paragvajskim golmanom Gilom.