Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RASKOL

Haos u njemačkom taboru nakon eliminacije: Pljušte optužbe među igračima

Paragvaj je sinoć priredio prvorazrednu senzaciju eliminisavši Njemačku nakon boljeg izvođenja penala

Jonathan Tah. AP

M. Až.

30.6.2026

Paragvaj je sinoć priredio prvorazrednu senzaciju eliminisavši Njemačku nakon boljeg izvođenja penala.

Četverostruki prvaci svijeta tako su završili nastup već u šesnaestini finala, što je jedan od najvećih šokova dosadašnjeg dijela prvenstva.

Jutro nakon bolne eliminacije u reprezentaciji Njemačke i tamošnjoj javnosti vlada prava bura.

Glavna tema je zbog čega su pojedine zvijezde izbjegle odgovornost pri izvođenju penala i zašto je upravo Tah preuzeo odlučujući udarac.

Tah je prvi istupio i suočio se s ogromnim pritiskom, jer su druge njemačke zvijezde, prema navodima tamošnjih medija, oklijevale da izvedu penal.

U tom trenutku na terenu su još bili Leon Goretzka (31), Waldemar Anton (29), Nathaniel Brown (23), Malick Thiaw (24) i golman Manuel Neuer (40).

Prema Nagelsmannovom odabiru, prije Taha pucali su Kai Havertz (promašio), kapetan Joshua Kimmich (pogodio), Jamal Musiala (pogodio), Nick Woltemade (promašio) i Nadiem Amiri (pogodio).

Tako je Tah postao tragičar utakmice. Ranije mu je, nakon intervencije VAR-a u produžecima, poništen pogodak glavom koji bi Njemačkoj donio pobjedu, zbog dosuđenog prekršaja saigrača Antona nad paragvajskim golmanom Gilom.

# PARAGVAJ
# NJEMAČKA
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.