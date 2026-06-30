Esmir Bajraktarević: Dječak iz Viskonsina koji bi mogao ugroziti SAD

Britanski The Guardian donosi veoma pohvalan tekst o mladom fudbaleru koji BiH koji je zamijenio sportsko državljanstvo. Ističe se da je Esmir Bajraktarević, rođen i odrastao u Appletonu u saveznoj državi Viskonsin, prošao je tipičan put američkog fudbalskog razvoja. Igrao je za omladinske selekcije SAD-a (U-19 i U-23), bio dio sistema New England Revolutiona i čak debitovao za seniorsku reprezentaciju SAD-a u januaru 2024. godine protiv Slovenije. Također je bio uključen u olimpijski ciklus i pomogao SAD-u da se plasira na Olimpijske igre u Parizu 2024.

Prema pisanju The Guardiana, izgledalo je da će “biti dugoročni dio američkog sistema”, posebno jer su brzi i tehnički krilni igrači uvijek traženi u SAD-u. Ipak, upravo u trenutku kada se očekivalo da postane standardni reprezentativac, Bajraktarević donosi neočekivanu odluku: prelazi da igra za Bosnu i Hercegovinu.

Ta promjena nije bila samo sportska, nego i duboko lična.

Korijeni, rat i identitet koji je presudio odluku

Priča njegove porodice objašnjava tu odluku. Njegovi roditelji su, kako navodi tekst, napustili Bosnu tokom rata nakon raspada Jugoslavije. Najprije su otišli u Švicarsku, a zatim se 2001. godine preselili u SAD kroz program za izbjeglice.

Bajraktarević je u razgovoru za The Blazing Musket opisao porodičnu traumu i povezanost s domovinom:

-Rat je bio jako težak. Moji roditelji su izgubili mnogo članova porodice. Srebrenica je nešto što nikada neću zaboraviti. To je dio mene i mog identiteta.

U istom duhu dodao je i da je “od malena znao da će na kraju igrati za Bosnu i Hercegovinu”. Kao dječak je, prema njegovim riječima, nosio dres Edina Džeke i sanjao da jednog dana zaigra za reprezentaciju koju je gledao kao svoju.

Veliki trenutak

Njegov izbor ubrzo je dobio i sportsko opravdanje. Već 2024. godine debitovao je za Bosnu i Hercegovinu, a ključni trenutak stigao je u kvalifikacijama protiv Italije.

U dramatičnom baražu, nakon crvenog kartona Alesandra Bastonija i izjednačenja Harisa Tabakovića, utakmica je otišla u penal seriju. Bajraktarević je preuzeo odgovornost i izveo četvrti penal, iako nije bio među prvim izvođačima u ranijim mečevima.

Suočen s Džanluidži Donarumom, pogodio je hladnokrvno ispod ruke golmana i donio Bosni I Hercegovini plasman na Svjetsko prvenstvo. Nakon toga je otrčao prema korner zastavici i slavio sa navijačima, u jednom od ključnih trenutaka modernog bosanskog fudbala.

Ironija sudbine

Sada ga čeka situacija koja je rijetka čak i u modernom fudbalu: igrat će protiv Sjedinjenih Američkih Država u nokaut fazi Svjetskog prvenstva.

Bajraktarević je na turniru već odigrao značajnu ulogu, sa 214 minuta u grupnoj fazi i stalnim prisustvom u napadačkoj trećini. Statistika pokazuje njegov utjecaj: među igračima BiH jedan je od vodećih po broju ubačaja u kazneni prostor i dodira u završnoj trećini.

Njegov bivši saigrač iz PSV-a, Serdžino Dest, pred utakmicu je rekao:

-Nismo još pričali o toj utakmici. On je dobar igrač. Izabrao je drugu stranu. Nadam se samo da nećemo požaliti poslije srijede.

Za SAD, on predstavlja izgubljeni talenat. Za Bosnu i Hercegovinu, igrač koji simbolizira dijasporu i emotivnu vezu s domovinom. A za njega samog, to je duel koji zatvara krug – od američkog sistema do utakmice protiv reprezentacije koja ga je razvila.