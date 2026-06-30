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HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Vlašić: Detalji će odlučivati pobjednika u duelu Hrvatske i Portugala

Najvažnije je da smo prošli grupu, što nam je bio primarni cilj, rekao je

Nikola Vlašić. AP

M. Až.

30.6.2026

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić izjavio je da će detalji odlučiti pobjednika utakmice protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, ističući da obje reprezentacije imaju veliko međusobno poštovanje.

Primarni cilj

Na konferenciji za medije, Vlašić je rekao da je plasman u nokaut fazu bio primarni cilj hrvatske reprezentacije.

- Najvažnije je da smo prošli grupu, što nam je bio primarni cilj. Sretan sam zbog pogotka, ali još više zbog uspjeha ekipe - rekao je Vlašić.

Težak rival

Govoreći o narednom protivniku, ocijenio je da Hrvatsku očekuje jedan od najtežih mogućih rivala.

- Portugal je odlična reprezentacija s mnogo igrača svjetske klase u svakoj liniji. Dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se najbolje što možemo, ali jasno je koliko su opasni - kazao je.

Na pitanje da li i Portugal gaji respekt prema Hrvatskoj, Vlašić je odgovorio da vjeruje kako je to obostrano.

- Sigurno nas veoma cijene. Znaju kakav kvalitet imamo i koliko možemo biti opasni. Kao što mi poštujemo njih, tako i oni poštuju nas. Mislim da će detalji odlučiti pobjednika - rekao je.

Ispravljanje grešaka

Osvrnuo se i na samokritičan pristup reprezentacije nakon utakmica grupne faze, istakavši da igrači otvoreno analiziraju vlastite nastupe i rade na ispravljanju grešaka kako bi iz utakmice u utakmicu bili bolji.

Vlašić je poručio i da se trenutno osjeća fizički spremnije nego ikada.

- Nakon sezone u Torinu, u kojoj sam praktično odigrao svaku utakmicu i nisam propuštao treninge, mislim da sam fizički na najboljem nivou u karijeri - rekao je.

Hrvatska reprezentacija će u utorak otputovati u Toronto, gdje će u petak s početkom u jedan sam poslije ponoći igrati utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala, a prije puta odradit će i posljednji trening.

# HRVATSKA
# NIKOLA VLAŠIĆ
# MUNDIJAL 2026
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