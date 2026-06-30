Vlašić: Detalji će odlučivati pobjednika u duelu Hrvatske i Portugala

Hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Vlašić izjavio je da će detalji odlučiti pobjednika utakmice protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, ističući da obje reprezentacije imaju veliko međusobno poštovanje.

Primarni cilj

Na konferenciji za medije, Vlašić je rekao da je plasman u nokaut fazu bio primarni cilj hrvatske reprezentacije.

- Najvažnije je da smo prošli grupu, što nam je bio primarni cilj. Sretan sam zbog pogotka, ali još više zbog uspjeha ekipe - rekao je Vlašić.

Težak rival

Govoreći o narednom protivniku, ocijenio je da Hrvatsku očekuje jedan od najtežih mogućih rivala.

- Portugal je odlična reprezentacija s mnogo igrača svjetske klase u svakoj liniji. Dobro ćemo ih analizirati i pripremiti se najbolje što možemo, ali jasno je koliko su opasni - kazao je.

Na pitanje da li i Portugal gaji respekt prema Hrvatskoj, Vlašić je odgovorio da vjeruje kako je to obostrano.

- Sigurno nas veoma cijene. Znaju kakav kvalitet imamo i koliko možemo biti opasni. Kao što mi poštujemo njih, tako i oni poštuju nas. Mislim da će detalji odlučiti pobjednika - rekao je.

Ispravljanje grešaka

Osvrnuo se i na samokritičan pristup reprezentacije nakon utakmica grupne faze, istakavši da igrači otvoreno analiziraju vlastite nastupe i rade na ispravljanju grešaka kako bi iz utakmice u utakmicu bili bolji.

Vlašić je poručio i da se trenutno osjeća fizički spremnije nego ikada.

- Nakon sezone u Torinu, u kojoj sam praktično odigrao svaku utakmicu i nisam propuštao treninge, mislim da sam fizički na najboljem nivou u karijeri - rekao je.

Hrvatska reprezentacija će u utorak otputovati u Toronto, gdje će u petak s početkom u jedan sam poslije ponoći igrati utakmicu šesnaestine finala protiv Portugala, a prije puta odradit će i posljednji trening.