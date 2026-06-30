Priča o golmanu Hilu: Morao je prodati svu svoju opremu kada mu se rodio sin

Orlando Hil (Orlando Gill) nastavio je svoju nevjerovatnu priču o usponu iz anonimnosti, postavši heroj Paragvaja u penal seriji protiv Njemačke u ponedjeljak.

Ovaj golman, visok 198 centimetara, odbranio je dva jedanaesterca, osigurao svojoj zemlji tek drugu pobjedu u nokaut fazi u historiji Svjetskih prvenstava i dodatno učvrstio svoju sve veću reputaciju.

Iako je ovaj 26-godišnjak bio jedan od najboljih čuvara mreže na Mundijalu, on je do januara 2025. godine sakupio tek tri seniorska nastupa za klub. Osim toga, prije nepune četiri godine, nakon što mu je sin rođen prerano, morao je rasprodati vlastitu opremu kako bi prehranio porodicu jer, kako kažu, "nisu imali ništa".

Hil je prošao omladinske selekcije paragvajskih klubova Klub 13 de Hunio (Club 13 de Junio) i San Lorenco (San Lorenzo), a početkom 2019. godine našao se na spisku U-20 reprezentacije Paragvaja za Južnoameričko prvenstvo.

Za prvi tim San Lorenca debitovao je u septembru 2020. godine, ali je iza sebe imao samo dva nastupa kada mu je supruga Melisa Avalos (Melissa Avalos), s kojom se vjenčao u januaru 2021, zatrudnila 2022. godine.

Termin za porod bio je 31. decembar, ali je Melisa zbog zdravstvenih problema hospitalizovana već 30. novembra, a ljekari su indukovali porod 7. decembra.

Ipak, Lautaro je na svijet stigao tek sutradan zbog teških komplikacija, uslijed kojih je Melissa morala na hitnu operaciju, dok je njen sin završio na intenzivnoj njezi.

- Naš sin se borio za život, a njegov tata je uvijek bio tu. Dao je sve, prodao je sve: svoju odjeću, patike, čak i dres svoje U20 reprezentacije, koji nije mogao zadržati kao uspomenu - ispričala je Melisa ranije.

Otprilike godinu dana nakon rođenja sina, a nakon što je odigrao samo dvije utakmice za prvi tim, Hilu se ukazala prilika koja mu je promijenila život.

Argentinski prvoligaški klub San Lorenzo riskirao je s Hilom, potpisavši s njim ugovor na posudbu.

2024. godinu završio je igrajući u rezervnom sastavu, a 2025. postao je standardni član prvog tima, privukavši pažnju selektora Paragvaja Gustava Alfara.

Nakon što je pozvan u martu i junu, a Paragvaj je već osigurao mjesto na Svjetskom prvenstvu, Hil je debitovao za seniorsku reprezentaciju u posljednjem kolu kvalifikacija protiv Perua prošlog septembra.

Nakon toga odigrao je pet prijateljskih utakmica, zaradivši ulogu prvog golmana pred Svjetsko prvenstvo, koje je počelo porazom od 4:1 od suorganizatora, Sjedinjenih Američkih Država.

Međutim, Hil je od tada primio samo jedan gol u tri utakmice, uključujući produžetke protiv Njemačke, odbranivši 16 od 17 udaraca koji su išli u okvir gola, piše BBC.