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OTKRIVA BILD

Četiri njemačke zvijezde odbile šutirati penale, tragičar postao igrač koji nikada u karijeri nije izveo jedanaesterac

Pritisak je bio toliko velik da su se u ključnom trenutku pojedini igrači povukli

Tah: Šutirao preko gola. AP

M. Až.

30.6.2026

U reprezentaciji Njemačke dogodila se nevjerovatna drama tokom izvođenja penala protiv Paragvaja, u kojoj su u prvi plan izbili ogroman pritisak, strah, a na kraju i eliminacija "Elfa".

Prema ekskluzivnim informacijama koje prenosi Bild, nakon što je utakmica ušla u dramatičnu penal-seriju, u njemačkom taboru zavladala je potpuna panika uoči šestog jedanaesterca.

Nakon što je iskusni golman Manuel Nojer (Manuel Neuer) svojom odbranom vratio Njemačku u život i izborio nastavak penal-serije, očekivalo se da će iskusniji igrači preuzeti odgovornost.

Međutim, dogodilo se potpuno suprotno. Pritisak je bio toliko velik da su se u ključnom trenutku pojedini igrači povukli.

- Gorecka, Anton, Braun i Tijav su oklijevali i izbjegli izazov zbog ogromnog pritiska pod kojim su se nalazili . navodi Bild, ostavljajući stručni štab bez rješenja za šestog izvođača.

Kada je izgledalo da niko nema hrabrosti stati na bijelu tačku, odgovornost je preuzeo Jonatan Tah (Jonathan Tah).

Stoper Njemačke nikada u profesionalnoj karijeri nije izveo jedanaesterac, a na nesreću Nijemaca šutirao je visoko preko gola, nakon čega je Paragvaj izborio senzacionalan plasman u četvrtfinale.

# NJEMAČKA
# JONATHAN TAH
# MUNDIJAL 2026
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