Norveška pobijedila Obalu Slonovače i zakazala meč sa Brazilom

Norveška je pobijedila Obalu Slonovače rezultatom 2:1 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Gol za prolaz postigao je Haland u 86. minuti.
U osmini finala čeka ih Brazil koji je nakon preokreta savladao Japan rezultatom 2:1.
I jedna i druga reprezentacija su oprezno ušli meč. Norvežani su se mučili protiv dobro posložene odbrane Obale Slonovače, koja je, kako je vrijeme odlazilo postala konkretnija, ali nisu mogli kreairati pravu šansu.
Ključni trenutak prvog poluvremena se dogodio pred kraj prvog poluvremena. U 39. minuti utakmice Nusa primio loptu izvan kaznenog prostora, ušao unutra i odličnim šutem iskosa sa lijeve strane pogodio desne rašlje.
Na početku drugog poluvremena Slonovi su krenuli po izjednačenje. Iako su im Norvežan prepustili loptu, nisu mogli kreirati ozbiljniju šansu. Bilježimo šansu iz 54. minute kada je Niland odbranio Pepeov šut iz blizine. Mogli su Norvežani povećati vodstvo u 67. minuti, ali je jedan igrač zaustavio loptu na gol liniji.
Obala Slonovače dolazi do poravnanja u 74. minuti. Dijalo je odigrao dupli pas sa Pepeom i nakon izigrane odbrane predriblao jednog igrača te našao se pred Nilandom i pogodio.
Ipak, Haland dovodi Norvežane u novo prednost u 86. minuti. Nakon asistencije Berga, nije mu teško bilo pogoditi prazan gol sa nekih šest metara.
Kraj
90+6 - Pokušavaju igrači Obale Slonovače doći do gola. Niland sada spašava Norvešku.
90' - Igrat će se još sedam minuta.
86' - GOOOOL! Haland je doveo u Norvešku u vodstvo (2:1). Nije mu bilo teško pogoditi prazan gol sa šest metara nakon asistencije Berga.
83' - Norvežani sada napadu, ali bez prave prilike.
77' - Rasplamsala se igra.
73' - GOOOOOL! Dijalo je pogodio za 1:1. Dijalo je odigrao dupli pas sa Pepeom i nakon izigrane odbrane našao se pred Nilandom i pogodio.
66' - Mogli su Norvežani povećati rezultat, ali je jedan igrač skinuo loptu sa gol linije.
62' - Napadači Obale Bjelokosti za nisu uspjeli napraviti izlednu priliku.
54' - Odbranio je Niland šut Pepea.
53' - Imali su Norvežani dobar kontranapad, ali su zakomplikovali u završnici.
48' - Slonovi napadaju na početku drugog poluvremena.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme.
Kraj prvog poluvremena
45+1 - Agbadu je šutirao glavom, ali lopta odlazi pored desne stative.
45'+1 - Nusa je požutio.
44' - Pokušavaju Slonovo do gola u finišu prvog prvog poluvremena.
41' - Probudili su se Norvežani.
39 '- GOOOOOL! Nusa je zabio i Norvežane u vodstvo. Odlično je šutirao iskosa sa lijeve strane i pogodio suprotne rašlje.
36' - Haland je šutirao glavom, ali golman hvata loptu bez ikakvih prilika.
35' - Bez pravih prilika za sada.
29' - Slonovi su opasniji u ovim trenucima.
25' - Nije se mogao neki fudbal u dosadašnjem dijelu meča.
20' - Konan je šutirao, ali lopta pogađa vanjski dio mreže.
16' - Norveška nema rješenja za dobro postavljenu odbranu protivnika.
12' - Obala Slonovače se oslobodila pritiska.
11' - Kosunu je spriječio da lopta stigne do Halanda.
9' - Obala Slonovače je izvela korner, ali je lopta preletjela igrače.
7' - Diomande je skočio, ali je lopta bila previsoka nakon ubačaja.
2' - Obala Slonovače je prepustila loptu Norvežanima i tako će priliku tražiti iz kontranapada.
1' - Počela je utakmica za osminu finala. Norveška je izašla sa najjačim sastavom nakon što je selektor odmarao igrače protiv Francuske.
Stigli su sastavi:
Norveška: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Berg, Sorloth, Haaland, Nusa
Obala Slonovače: Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan, Sangare, Pepe, Kessie, Oulai, Diomande, Bonny
Nakon što su u ponedjeljak pobijedili Japan rezultatom 2:1, Brazil očekuje u osmini finala pobjednika meča Norveška - Obala Slonovače.
Obala Slonovače je prvi put u historiji prošla skupine Mundijala.