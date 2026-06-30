Norveška pobijedila Obalu Slonovače i zakazala meč sa Brazilom

Norveška je pobijedila Obalu Slonovače rezultatom 2:1 i plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva. Gol za prolaz postigao je Haland u 86. minuti.

U osmini finala čeka ih Brazil koji je nakon preokreta savladao Japan rezultatom 2:1.

I jedna i druga reprezentacija su oprezno ušli meč. Norvežani su se mučili protiv dobro posložene odbrane Obale Slonovače, koja je, kako je vrijeme odlazilo postala konkretnija, ali nisu mogli kreairati pravu šansu.

Ključni trenutak prvog poluvremena se dogodio pred kraj prvog poluvremena. U 39. minuti utakmice Nusa primio loptu izvan kaznenog prostora, ušao unutra i odličnim šutem iskosa sa lijeve strane pogodio desne rašlje.

Na početku drugog poluvremena Slonovi su krenuli po izjednačenje. Iako su im Norvežan prepustili loptu, nisu mogli kreirati ozbiljniju šansu. Bilježimo šansu iz 54. minute kada je Niland odbranio Pepeov šut iz blizine. Mogli su Norvežani povećati vodstvo u 67. minuti, ali je jedan igrač zaustavio loptu na gol liniji.

Obala Slonovače dolazi do poravnanja u 74. minuti. Dijalo je odigrao dupli pas sa Pepeom i nakon izigrane odbrane predriblao jednog igrača te našao se pred Nilandom i pogodio.

Ipak, Haland dovodi Norvežane u novo prednost u 86. minuti. Nakon asistencije Berga, nije mu teško bilo pogoditi prazan gol sa nekih šest metara.