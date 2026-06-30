Mijajlović za "Avaz" o utakmici BiH–SAD: Sve je moguće kada se igra jedan meč na ispadanje

Sportski komentator Marjan Mijajlović, govoreći za „Avaz“ o narednom protivniku reprezentacije BiH u šesnaestini finala SAD-u, kaže da su favorit u utakmici, ali i da je veći pritisak na domaćinu.

- Sve je obavljeno na vrhunskom nivou i sad se okrećemo SAD-u koji je favorit u toj utakmici. Međutim, na ispadanje, što mi je rekao Ibro Rahimić, trener Veleža, dok smo zajedno gledali meč protiv Katara. Kada je jedan meč na ispadanje, sve je moguće. Mogući su produžeci, penali. Što se tiče SAD-a, čak je pritisak veći na njima, mi sanjamo... Idemo se potući sa njima, pa što da ne, ali kako god, Mundijal za deset – kaže Marjanović.

Prema njegovim riječima, Zmajevi su prolaskom u nokaut napravili fantastičan rezultat i da jedino u ovim momentima ne uživaju oni koji ne prate ili ne razumiju fudbal.

- Skoro je bilo tri godine kako smo u Zenici u jednoj sumornoj atmosferi izgubili od Luksemburga. Tri godine kasnije prošli smo grupu na Mundijalu iz drugog pokušaja. Napomenuo bih da je Škotska deveti put igrala Mundijal i da nije prošla grupu, da jedan Urugvaj nije prošao grupu, da Turska također nije prošla grupu, da je Austrija prošla grupni fazu prvi put nakon 1982. godine. I to su zaista podaci koji dovoljno govore u prilog kakav je ovo uspjeh – govori.

Mijajlović priča kako mu se nisu ni dopali neki komentari nakon Švicarske, jer ona je u ovom momentu kvalitetnija reprezentacija, ne samo od BiH, već od mnogih.

- Tako da je sve prošlo prema očekivanju i da ne govorim koliko se priča o našim mladim igračima. Evo sad se spominju njihovi transferi i za vrijeme Mundijala – govori Mijajlović.

Ocjenjujući Mundijal čistom desetkom, Mijajlović gleda i na naredne utakmice i sljedeće prvenstvo, govoreći kako je važnom ostati na dobrom putu.

- I sad samo treba ovako nastaviti u Ligi nacija. Pokušati da se odmah plasiramo na EURO 2028. godine.