Zmajice u Zenici poražene od Švedske s 0:5

Utakmicom između Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se u okviru grupe A igrala na Stadionu Bilino polje u Zenici, počelo je 2. kolo UEFA Evropskog nogometnog prvenstva za juniorke (U19), koje igra u Zenici i Sarajevu. Bosna i Hercegovina poražena je od Švedske s 5:0 (3:0).

Zmajice su, nakon subotnjeg poraza od Njemačke s visokih 0:5, danas poražene istim rezultatom i od Švedske, čime su ostale bez izgleda za plasman na neko od prva dva mjesta svoje grupe te plasmana u polufinale, koje se 7. jula igra na Stadionu “Grbavica” u Sarajevu. Na istom će se stadionu, 7. jula, igrat će se i drugo polufinale, kao i finalni meč 10. jula.

Golove za Švedsku, koja je u 1. kolu s 1:0 savladala Poljsku, danas su, nakon što Fani Peterson u 15. minuti nije iskoristila penal, postigle Fabienne Bertholdson u 17., Filipa Andersson Viden 31. i 45., odnosno trećoj minuti sudijskog dodatka prvog poluvremena. Prvi gol u drugom poluvremenu bio je autogol bh. golmanice Nadje Golubović u 80. minuti, a konačnih 5:0 postavila je Agnes Ekberg u 83. minuti pa su Šveđanke ovom pobjedom, praktično, osigurale i plasman u polufinale.

Večeras, na Stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu, u okviru iste grupe igraju Poljska i Njemačka.

Tabela grupe A: Švedska 6, Njemačka 3, Poljska i BiH 0 bodova.

Mečevi 2. kola grupe B igraju se sutra, 1. jula, a sastaju se: Austrija – Švicarska (“Grbavica”, 14) te Španija – Island (TC N/FSBiH u Zenici, 17). Grupa B: Austrija 3, Španija i Švicarska po 1, Island 0 bodova.

Treće, zadnje kolo grupne faze, igra se 3. jula i 4. jula. U okviru grupe A, 3. jula sastaju: Njemačka – Švedska (TCN/FSBiH, 17) i Poljska – BiH (“Grbavica”, 17), dok se 4. jula igraju mečevi u okviru grupe B: Island – Švicarska (“Asim Ferhatović Hase”, 17) i Španija – Austrija (“Bilino polje”, 17).

Pobjednik grupe A u polufinalu će igrati protiv drugoplasiranog iz grupe B, a prvoplasirana selekcija iz grupe B protiv drugoplasirane selekcije iz grupe A.