Foks Sport: Dva su načina na koji se gleda na utakmicu protiv BiH

Postoje dva načina na koji se gleda na utakmicu reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a) u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, piše Foks Sport (Fox Sport).

S jedne strane, to je utakmica puna opasnosti. Poraz u šesnaestini finala protiv Bosne i Hercegovine u srijedu, označio bi vjerovatno najgori trenutak u više od jednog stoljeća dugoj historiji američkog programa.

"Stars and Stripes" su stigli barem do osmine finala na tri od posljednja čeitiri Svjetska prvenstva na kojima su se kvalifikovali, ali neuspjeh u tome kod kuće, s vjerovatno najtalentovanijom američkom reprezentacijom ikada, nakon što su se "prošetali" kroz grupnu fazu, bio bi epska katastrofa. To bi se moglo usporediti sa situacijom iz 2017. godine,kada su doživjeli "debakl" u Trinidadu i Tobagu koji ih je spriječio da se plasiraju na glavni događaj sljedeće godine.

S druge strane, pritisak domaćeg terena. Američki igrači pristupaju najvažnijem takmičenju koji su ikada igrali za nacionalni tim.

Veznjak američke reprezentacije Džovani Rejna (Giovanni Reyna) izjavio je da su svjesni značaja same utakmice, i da se "Svjetska prvenstva održavaju svako 4 godine, i da im se pružila velika prilika posebno na domaćem terenu". Iako je reprezentacija Sjedinjenih Američkih država veliki favorit u ovom meču, sve se može promijeniti u jednoj utakmici. Rani go, autogol, crveni karton, utakmica karijere Mat Freezea (Matt Freesea) ili Nikole Vasilja. Ovo je izbor ili smrt, agonija ili ekstaza. Nema prostora za grešku.

Prije četiri godine u Kataru, Sjedinjene Američke Države su ušle u nokaut fazu na vrhuncu pobjede nad Iranom i tako završile grupnu fazu bez poraza. Tadašnji poraz od Holandije rezultatom 3:1 vratio je tim na zemlju, a njihovo Svjetsko prvnestvo je završeno prije nego što su imali vremena da se prisjete onoga što se upravo dogodilo.

S obzirom na historiju, nekoliko dodatnih "leptira" u stomaku bilo bi razumljivo- čak i za 38-godišnjeg veterana poput kapitena Tim Rima (Tima Reama). Rim (Ream) je zabilježio svaku minutu od četiri posljednje utakmice Sjedinjenih Američkih država (SAD) na posljednjem Svjetskom prvenstvu. On je izjavio "da se ovaj put osjeća drugačije nego 2022. godine". Jedan od razloga je iskustvo.

Prošli put, samo jedan od 26 igrača uvrštenih u sastav tadašnjeg Grega Berhatlera (Gregga Berhatlera) već je ranije nastupilo na Svjetskom prvenstvu. Tačno polovina njih ponovo je tu i za ovo prvenstvom, pod vodstvom aktuelnog selektora Maurisija Poketina (Mauricija Pochettina).

Iako se nastup u Kataru morao smatrati uspjehom - s obzirom na to da se tim nije kvalifikovao 2018. godne, a pritom je imao najmlađu početnu postavu na cijelom turniru, američki igrači smatrali su da su mogli postići više. Sada kada je ključna faza Svjetskog prvenstva, odlučni su u namjeri da ne propuste nijednu priliku.