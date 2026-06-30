Američki mediji uoči duela sa BiH: "Izgledat će kao 11 jet-skija protiv bosanskog borbenog broda"

Dolazak Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, prema pisanju američkog Timea, počeo je još u maju, pjesmom koja je brzo postala viralna. Zarazna, harmonikom vođena pjesma “I Am From Bosnia – Take Me to America” (“Ja sam iz Bosne – vodi me u Ameriku”) pregledana je skoro pet miliona puta na YouTubeu.

Snažan identitet

Kako navodi američki Time, nakon toga je navijačka euforija iz Bosne i Hercegovine preplavila ulice južne Kalifornije, jasno šaljući poruku da je država, nastala iz ratnih dešavanja devedesetih godina, stigla na svjetsku scenu sa snažnim identitetom.

- Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odgovorila je izazovu: remizirala je s Kanadom, izgubila od Švicarske i pobijedila Katar, čime je izborila plasman u šesnaestinu finala i duel sa Sjedinjenim Američkim Državama. Taj meč će se igrati 2. jula u dva ujutro po našem vremenu u San Franciscu.

- Nemoguće je pročitati intervju s njihovim igračima nakon utakmice, a da ne govore o žrtvi, patnji i agonijama kroz koje je njihova nacija prošla i koje ih pokreću - kaže Rodžer Benet, osnivač i izvršni direktor medijske mreže Men in Blazers, popularnog američkog nogometnog podcasta.

- Jedan od pokretača uspjeha Sjedinjenih Američkih Država bio je domaći teren. Bosna i Hercegovina se, na neki način, osjeća kao da je nošena ‘domaćim terenom’ svoje dijaspore, a veza između njih i bosanskoameričke zajednice je čudo kojem svjedočimo - navodi se u tekstu.

BiH ne treba potcijeniti

Američki medij upozorava da Bosnu i Hercegovinu ne treba potcijeniti.

- U baražu za Svjetsko prvenstvo ‘Zmajevi’ su gubili u polufinalu protiv Velsa, kao i u finalu protiv četverostrukog svjetskog prvaka Italije. Oba puta Bosna i Hercegovina je izjednačila u završnici i prošla nakon izvođenja jedanaesteraca. ‘Zmajevi’ su također preputovali više nego bilo koji drugi tim u grupnoj fazi, prešavši oko 12.000 kilometara od svoje baze u Sandyju (Utah) do Toronta, Seattlea i Los Angelesa. Ipak, uspjeli su proći dalje.

- Gledajući igrača po igrača, SAD ima veći kvalitet. Međutim, taktički gledano, Zmajevi će se vjerovatno zgusnuti u odbrani kako bi parirali agresivnom i kreativnom napadu koji su Amerikanci do sada prikazali na prvenstvu - piše Time.

- Imaju dobre atlete i snažne igrače u zadnjoj liniji koji jednostavno otežavaju probijanje - kaže američki veznjak Džio Rejna.

- Ova utakmica će izgledati kao 11 američkih jet-skija protiv velikog bosanskog borbenog broda, prave balkanske zajednice - slikovito je zaključio Benet.