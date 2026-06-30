Sanin Mirvić odustaje od čela Željezničara: Podnio ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora

Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora, Sanin Mirvić, podnio je ostavku na svoju funkciju.

Sanin Mirvić je uz ostavku iskazao volju da u nekom drugom obliku ili na nekoj drugoj funkciji pomogne rad FK Željezničar.

Za ponedjeljak, 6. jula, zakazana je sjednica Skupštine FK Željezničar na kojoj će delegati razmatrati aktuelnu situaciju u Klubu, s ciljem izbora novog rukovodstva ukoliko za to budu ispunjeni svi potrebni uslovi.

Od trenutka podnošenja ostavke Sanina Mirvića, delegati i rukovodstvo Skupštine intenzivno rade na pronalasku najboljeg rješenja za Klub.