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PREOKRET

Sanin Mirvić odustaje od čela Željezničara: Podnio ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora

Sanin Mirvić je uz ostavku iskazao volju da u nekom drugom obliku ili na nekoj drugoj funkciji pomogne rad FK Željezničar

Sanin Mirvić. FOTO: FK Željezničar

D. H.

30.6.2026

Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora, Sanin Mirvić, podnio je ostavku na svoju funkciju.

Sanin Mirvić je uz ostavku iskazao volju da u nekom drugom obliku ili na nekoj drugoj funkciji pomogne rad FK Željezničar.

Za ponedjeljak, 6. jula, zakazana je sjednica Skupštine FK Željezničar na kojoj će delegati razmatrati aktuelnu situaciju u Klubu, s ciljem izbora novog rukovodstva ukoliko za to budu ispunjeni svi potrebni uslovi.

Od trenutka podnošenja ostavke Sanina Mirvića, delegati i rukovodstvo Skupštine intenzivno rade na pronalasku najboljeg rješenja za Klub.

# ŽELJEZNIČAR
# SANIN MIRVIĆ
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