Da je BiH bila nezavisna 1990: Reprezentacija koja bi mogla igrati protiv svakoga

Nakon plasmana Bosne i Hercegovine među 32 najbolje reprezentacije svijeta, poigrali smo se jednom zanimljivom idejom – kako bi izgledala reprezentacija naše zemlje da je kao samostalna država nastupila na Svjetskom prvenstvu 1990. godine u Italiji.

Bosna i Hercegovina je i tada bila prepuna vrhunskih fudbalera koji su nosili dresove najvećih jugoslavenskih klubova, igrali u najjačim evropskim ligama i bili među najcjenjenijim igračima svog vremena. Mnogi od njih nastupali su za reprezentaciju Jugoslavije, dok su drugi imali kvalitet koji bi ih bez problema odveo na najveću svjetsku pozornicu.

U zamišljenoj idealnoj postavi mjesto među stativama pripalo bi Fahrudinu Omeroviću. Odbranu bi činili Goran Jurić, Mirza Kapetanović, Refik Šabanadžović i Faruk Hadžibegić, koji bi ujedno nosio kapitensku traku.

Vezni red bio bi vjerovatno najjači dio tima. Mehmed Baždarević donosio bi stabilnost i radnu energiju, Blaž Slišković kreativnost i vrhunsku tehniku, dok bi Safet Sušić bio glavni organizator igre i najveća zvijezda ekipe. Uz njih bi igrali Sead Kajtaz i Semir Tuce.

U vrhu napada nalazio bi se Husref Musemić, jedan od najboljih strijelaca koje je bosanskohercegovački fudbal dao.

Ni klupa za rezervne igrače ne bi bila ništa manje impresivna. Na njoj bi sjedili Vukašin Petranović, Mirsad Baljić, Haris Škoro, Davor Jozić, Predrag Pašić, Predrag Jurić, Radmilo Mihajlović, Admir Smajić i Meho Kodro.

Za selektora bismo izabrali legendarnog Ivicu Osima, čovjeka koji je upravo te godine vodio reprezentaciju Jugoslavije na Svjetskom prvenstvu u Italiji. Njegovi pomoćnici bili bi Džemaludin Mušović i Rizah Mešković.

Naravno, ovakvi izbori uvijek ostavljaju prostor za raspravu i različita mišljenja. Neko bi u tim uvrstio još poneko veliko ime, neko bi promijenio formaciju ili raspored igrača. Ipak, malo je onih koji bi osporili da bi reprezentacija sastavljena od Sušića, Sliškovića, Baždarevića, Hadžibegića, Šabanadžovića i ostalih bila izuzetno ozbiljan protivnik svakoj selekciji na svijetu.

Možda nikada nećemo saznati dokle bi takva Bosna i Hercegovina stigla na Mundijalu u Italiji, ali jedno je sigurno – fudbalskog talenta nije nedostajalo. Današnji reprezentativci tako ne predstavljaju početak priče, već njen nastavak, naslanjajući se na generacije igrača koje su mnogo prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine pokazivale da ova zemlja ima izuzetan fudbalski potencijal.