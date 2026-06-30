Mateuš Fernandez novi je fudbaler Totenhema

Totenhem Hotspur (Totenhem Hotspur) osigurao je potpis veznog igrača Vest Hem Junajteda (West Ham Uniteda), Mateuša Fernandeza (Matheusa Fernandesa).

Spursi su Vest Hamu dali najvišu ponudu - za koju se vjeruje da iznosi zajamčenih 85 milijuna funti (oko 100 milijuna eura) - a 21-godišnjak je odlučio preseliti se u sjeverni London.

Portugalski reprezentativac privukao je interes nekoliko klubova, uključujući Mančester Junajted (Manchester United), no karijeru će nastaviti u Totenhemu (Tottenhamu) nakon što je Vest Hem ustrajao na svojoj procjeni vrijednosti igrača.

Za Mančester Junajted (Manchester United) su iznos odštete i plaća igrača bili viši nego što su bili spremni platiti, pa će se sada okrenuti drugim metama, nakon što su prošlog ljeta uspješno pokazali strpljenje na tržištu.